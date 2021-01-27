Тень памяти: почему антисемитизм в Европе жив и после холокоста

С ростом числа преступлений в отношении евреев ЕС видит необходимость активизировать усилия по борьбе с антисемитизмом. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель Евросовета по вопросам религиозной нетерпимости и преступлений на почве ненависти Даниэль Хольтген накануне международного Дня памяти жертв холокоста . 27 января 1945 года Красная Армия освободила Освенцим. С 2005 года по инициативе ООН этот день превратился в общую для всех стран дату памяти о страшных событиях, которые, по некоторым оценкам, унесли жизни миллионов людей, став уроком человечеству. Однако, как заявили «Известиям» в Европейском еврейском конгрессе, антисемитизм и экстремизм всё еще не истреблены, а пандемия как очередной глобальный кризис создает условия для процветания идеологий ненависти .

Историческая правда

Имя, фамилия, рост, фигура, глаза, рот, уши и нос. Персональные карточки узников Освенцима сегодня хранятся в Архивах Арользена в небольшом немецком городке Бад-Арользен. 27 января 2021 года имена и лица миллионов евреев, погибших от машины ненависти нацистской Германии, будут видны на стене посольства Франции в самом центре Берлина. Художественную инсталляцию смогут посмотреть жители всех стран, но только в прямом эфире . Из-за пандемии многие правительства ужесточают ограничительные меры, Израиль вовсе закрыл международное авиасообщение, поэтому День памяти жертв холокоста мир проведет онлайн.

В 1945 году Освенцим был освобожден Красной армией. Уже летом 1947 на территории лагеря создали музей. Здесь работают не экскурсоводы, а эдукаторы (образователи). И несмотря на современные стеллажи, бараки Аушвица, перетянутые колючей проволокой, и вывеска на воротах Arbeit macht frei (нем. «Работа делает свободным») остались нетронуты.

Тень памяти Фото: Global Look Press/Zuma Press/Artur Widak

В этом году главным мотивом 76-й годовщины освобождения будет судьба самых юных пленников Аушвица. Здесь были убиты более 200 тыс. детей. Окунуться в ужас событий у стен музея Освенцима в памятную дату в этом году невозможно . Альтернативой памятной церемонии у Мемориала станет ее трансляция на YouTube, в Facebook и Twitter.

— Разумеется, онлайн-мероприятия не могут заменить поминальные церемонии на символичном месте, но, принимая в расчет угрозу пандемии, мы рады иметь хотя бы цифровые возможности . И всё же я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем провести этот день вместе с немногими выжившими жертвами холокоста и гостями со всего мира,— заявил «Известиям» президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер.

Генеральный секретарь международного альянса в память о холокосте (IHRA) Кэтрин Майер в беседе с «Известиями» отметила, что, несмотря на все сложности, именно пандемия позволила гораздо большему количеству людей из всех уголков мира подключиться и принять участие в поминовении жертв холокоста.

Тень памяти Фото: Global Look Press/Zuma Press/Artur Widak

— Важно, чтобы эти мемориальные мероприятия обеспечивались, потому что наступает критический этап для сохранения памяти о холокосте и с каждым годом всё меньше и меньше выживших и очевидцев могут поделиться своими историями , — подчеркнула в разговоре с «Известиями» генсек IHRA.

Кэтрин Майер также напомнила, что благодаря кампании «Каждое имя имеет значение» тысячи людей работают вместе, чтобы собрать и оцифровать ставшие недавно доступными Архивы Арользена. Именно поэтому, по ее мнению, важно развивать цифровые технологии в музеях, чтобы сохранить и защитить историческую правду о холокосте.

Однако какой бы толчок для развития технологий ни дала пандемия, она же и смогла выплеснуть на поверхность то, что сегодня стараются спрятать . Накануне Дня памяти жертв холокоста президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор отметил в беседе с «Известиями», что времена пандемии коронавируса вновь обострили ненависть и экстремизм по всему миру .

— Отдавая дань памяти жертвам величайшей в истории трагедии, мы не вправе забывать ее главный урок о том, что в кризисные времена экстремизм может расти стремительными темпами. И пандемия, к сожалению, создала такие социальные условия, в которых процветают антисемитизм и другие ненавистные идеологии, — сказал он «Известиям».

Вирус ненависти

2020 год стал проверкой на прочность не только из-за COVID-19. Пандемия косвенно заставила людей вернуться к ненависти. Сначала из-за недовольства ограничениями и масками возродила синофобию. Нашумевшее убийство Джорджа Флойда обострило проблему расизма в США. Урок свободы во Франции обернулся жуткой смертью учителя. И наконец, незадолго до годовщины Хрустальной ночи у синагоги в Австрии случился теракт.

Тень памяти Свечи на площади в Вене в память о погибшем в результате теракта австрийце, ноябрь 2020 год Фото: Global Look Press/photonews.at/Georges Schneider v

— С ростом ненавистнических высказываний и антисемитских преступлений во многих частях Европы мы видим необходимость активизировать наши усилия и объединиться с государствами-членами и другими международными организациями в борьбе с антисемитизмом , — заявил «Известиям» специальный представитель Евросовета по вопросам антисемитизма, исламофобии и другим формам религиозной нетерпимости, а также преступлениям на почве ненависти Даниэль Хольтген.

Эта должность появилась недавно, как раз из-за переживаний Евросовета по поводу активизации нетерпимости у населения . Во-первых, еврочиновников сильно обеспокоила проблема исламофобии после нескольких миграционных волн на континент. А к этому добавился рост и антисемитских настроений. В 2019 году, например, в ФРГ было зарегистрировано рекордное число антисемитских преступлений с 2001-го. В конце 2020 года суд берлинского района Тиргартен приговорил уже ко второму тюремному заключению 92-летнюю Урсулу Хавербек, которая отрицает холокост. В Германии ее уже прозвали «бабушка-наци».

Тень памяти Отрицающая холокост Урсула Хавербек Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken

— Ситуация в мире действительно вызывает тревогу, ведь выступления против демократии — это уже не единичные инциденты. Идеологи этих движений в том числе активно пытаются исказить данные о холокосте , чтобы снизить сопереживание людьми истинных ужасов, — заявила «Известиям» генсек IHRA Кэтрин Майер.

Как отмечают в Евросовете, выжившие жертвы холокоста могут нас покинуть и это грозит потерей ориентиров.

— Вскоре главных свидетелей тех страшных событий не станет, поэтому вопрос передачи памяти о холокосте имеет решающее значение. Именно поэтому комитет министров Совета Европы работает над программой, нацеленной на сохранении знаний об этих событиях, которая, мы надеемся, будет принята в ближайшем будущем, — заявил «Известиям» Даниэль Хольтген.

Тень памяти Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Президент Центрального совета евреев Германии уверен, что сейчас ключевую роль будет играть образование.

— Нельзя сказать, что мир не вынес урок из истории, большинство все-таки выступает за демократию и ее ценности. Но этому нужно учить заново каждое поколение . В борьбе с антисемитизмом, я считаю, школы несут большую ответственность, — подчеркнул Йозеф Шустер в беседе с «Известиями».

Несмотря на различные вспышки агрессии, международное сообщество и страны в лице специализированных фондов и организаций поддерживают оставшихся в живых бывших узников Освенцима. Как рассказала Кэтрин Майер, «Конференция по материальным претензиям евреев к Германии» неустанно ведет переговоры, чтобы предоставить всё необходимое жертвам нацистских преступлений. В этом году правительство ФРГ перевело им более €560 млн в помощь в борьбе с пандемией. Но не менее важно, что среди волонтеров, обрабатывающих документы из Архивов Арользена, очень много молодых людей. С их помощью числа и списки превращаются в людей и лица.