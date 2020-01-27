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Повторение пройденного: к каким выводам пришли мировые лидеры на форуме в Израиле

Советская армия освободила Освенцим 75 лет назад, но отголоски ненависти к евреям вновь слышны в европейских городах
Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Повторение пройденного: к каким выводам пришли мировые лидеры на форуме в Израиле
2020-01-25 15:06:20">
2020-01-25 15:06:20
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Всемирный форум памяти холокоста, прошедший в минувшую среду в Иерусалиме, — мероприятие беспрецедентное по своим масштабам: в столицу Израиля приехали лидеры из почти 50 государств мира. Освобождение Красной армией лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, или Освенцима, 75 лет назад — 27 января 1945 года — открыло всему миру глаза на ужасы, которые творились в нацистских лагерях смерти. Жертвами истребления стали более шести миллионов евреев. Корреспондент «Известий» посетила форум и выяснила, о чем говорили главы государств и что можно сделать, чтобы не допустить повторения прошлого.

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Лабиринты памяти

Всего за час до начала форума президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе открыли монумент «Свеча памяти», посвященный жертвам блокады Ленинграда. Сразу после главы государств выступили с обращениями в музее истории холокоста Яд Вашем. В переводе с иврита название мемориала означает «Память и имя». Здесь буквально по крупицам собирали колоссальный архив, который дает возможность прочувствовать историю холокоста с момента принятия первых дискриминационных законов, сожжения книг еврейских авторов, унизительной сатиры и заканчивая тотальным истреблением людей в фашистских лагерях смерти.

Путь от неприязни до массовых убийств был пройден всего за несколько лет. В круглом зале имен собранные данные почти о пяти миллионах погибших. Еще около миллиона — безымянные жертвы, значительная часть из них — дети. Фашисты истребили треть европейских евреев.

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открывают памятник, посвященный жертвам блокады Ленинграда во время Второй мировой войны, Иерусалим

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открывают памятник, посвященный жертвам блокады Ленинграда во время Второй мировой войны, Иерусалим

Фото: REUTERS/Pool/Amit Shabi
«Там не просто держали людей — это было их плановое уничтожение»
Бывшие узники Освенцима — о том, как сломались их судьбы в самом страшном лагере смерти

В польском Освенциме оборвались жизни полутора миллионов евреев. Обманом или силой их вывозили поездом в один конец. Тех, у кого оставалось здоровье, отправляли на принудительную работу до тех пор, пока не иссякнут силы. Всех остальных: детей, беременных женщин, стариков — отправляли с перрона прямиком на верную смерть. Смертельный конвейер навсегда остановился только после прихода советских солдат.

Маршал Иван Конев отказался подъезжать к Освенциму ради сохранения душевного равновесия. Об этом на трибуне форума рассказал Владимир Путин. Конев опасался, что из-за увиденного в лагере не сможет пощадить мирных жителей Германии.

— Маршал Красной армии Конев, командовавший операцией по взятию густонаселенного промышленного района Германии, использовал тактику максимального спасения мирных жителей. Получив донесения о творившихся в Освенциме зверствах, он запретил себе даже видеть этот лагерь. Позже он написал в своих мемуарах: был тогда не вправе потерять душевные силы, допустить, чтобы справедливое чувство мщения не ослепило его при проведении военных операций и не вызвало бы дополнительных страданий и жертв среди мирного населения Германии, — подчеркнул Путин.

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Президент России Владимир Путин выступает на Пятом Всемирном форуме по Холокосту в Мемориальном музее Холокоста Яд Вашем в Иерусалим

Президент России Владимир Путин выступает на Пятом Всемирном форуме по холокосту в мемориальном музее холокоста Яд Вашем в Иерусалиме

Фото: REUTERS/Pool/Abir Sultan
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Российский лидер напомнил, что 40% евреев, убитых в годы Второй мировой войны, — граждане бывшего Советского Союза. Путин назвал преступления нацистов и спланированное «окончательное решение еврейского вопроса» одной из самых позорных страниц в истории человечества.

На архивных фотографиях, сделанных сразу после спасения выживших в лагере смерти, невозможно определить, мужчина на снимке или женщина. Истощенные, одинокие и убитые горем, многие узники после освобождения покончили с собой, так и не найдя в себе силы жить дальше. Им не давала покоя мысль о том, что они пережили ужас фашистских лагерей, а все, кто был им дорог, не дожили до спасения.

Выжить в аду

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На долю девятилетнего Феликса Сорина выпали голодные дни в минском гетто и разлука с родителями. Он чудом избежал концлагеря. Маленького мальчика спас работник городской управы Василий Орлов, который убедил комиссию из восьми человек, что этот ребенок не может быть евреем. После этого Феликса определили в детский дом. Спустя годы он выяснил, что Орлов спас многих еврейских детей подобным образом. Его признали одним из праведников народов мира, хотя изначально собирались судить за пособничество фашизму. Дети, спасенные Орловым из минского гетто, выступили в его защиту.

Из гетто Феликсу удалось сбежать, но даже спустя много лет он, выживший во время холокоста, сохранил в памяти давящее ощущение беспомощности, непрекращающиеся казни невиновных людей и чудовищный голод. Помнит он и день 3 июля 1944 года, когда впервые увидел солдата с красной звездой на головном уборе.

— То, что Красная армия близко, мы поняли, когда немцы начали бежать. Но мы никак не могли поверить, что наши приходят. Это невозможно ни описать, ни сравнить абсолютно ни с чем. Хотелось крутиться, плясать. Невероятное состояние. Люди высыпали на площадь, на верхушке Дома правительства мы увидели двоих людей. Сперва испугались, что это немцы. Но солдат навел оптический прицел и увидел, что наши. Они сбросили со здания щит со свастикой, — рассказал Феликс Сорин.

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Феликс Сорин

Феликс Сорин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Чеповская
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После войны семья Сориных воссоединилась. На долю каждого выпали тяжелейшие испытания: отец прошел Сталинград, брат был в блокадном Ленинграде, а мать в эвакуации на Урале. Несмотря на почтенный возраст, выживший детально помнит все подробности тех лет: даже маленькие дети понимали, что фашисты истребляли евреев, а Красная армия пришла, чтобы освободить людей.

Для переживших эти тяжелые времена история не имеет альтернативных трактовок. Фашизм был остановлен, но отголоски расовой ненависти слышны всё более отчетливо с каждым годом. На евреев нападают на улицах, оскверняют кладбища и нападают на синагоги. В 2018 году было зафиксировано 387 случаев насилия на почве антисемитизма, в ряде европейских государств, в том числе Франции, Италии и Германии, число нападений на евреев увеличилось более чем на 50%.

— Мы не так далеки от ужасов холокоста и Второй мировой войны. Еврейский народ умеет помнить. Мы помним не из чувства превосходства и не для того, чтобы вновь возвращаться к воспоминаниям об ужасе. Мы помним, потому что понимаем, что без памяти история повторяется. Миллионы евреев были сожжены в крематориях Аушвица, было растоптано человеческое достоинство, — отметил в своем выступлении президент Израиля Реувен Ривлин.

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История учит нас тому, что расизм начинается со слов, а там, где сжигают книги, потом будут жечь и людей. Исследования, проведенные Европейским еврейским конгрессом, показывают, что свыше 80% евреев в странах Европы не чувствуют себя в безопасности и сталкиваются с агрессией при ношении национальной символики.

«Согласно исследованиям, более 80% евреев говорят, что сегодня не чувствуют себя в безопасности в Европе, а 40% рассказали, что рассматривают возможность покинуть континент, — заявил в своем обращении президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. — В последние годы из Европы из-за антисемитизма ежегодно эмигрирует 3% евреев, а это означает, что, если нынешняя тенденция сохранится или усугубится, всего через 30 лет, к 2050 году, евреев в Европе вовсе не останется».

Чтобы не допустить повторения трагедии, нужно заниматься просветительской работой и бороться с проявлениями нетерпимости, отрицания холокоста и попытками переписать историю. В Германии два года назад был принят закон о противодействии антисемитизму в Сети. В Великобритании создали рабочую группу для противодействию антисемитизму. В России уровень антисемитизма остается одним из самых низких в Европе благодаря строгим законам в отношении разжигания межнациональной розни.

КАНТОР
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Фото: пресс-служба Европейского еврейского конгресса

— Мы должны юридически и практически приравнять антисемитские нападки к экстремистским и террористическим действиям. Когда экстремисты начнут захватывать власть в одной стране за другой и определять место в обществе, будет уже слишком поздно, — резюмировал Кантор.

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Президент США Дональд Трамп в декабре подписал указ о противодействии росту антисемитизма в стране. В частности, документ ограничивает финансирование университетов, которые не борются с антисемитизмом.

— Миллионы детей превратились в пепел только из-за того, что кто-то из их бабушек или дедушек был евреем. Сегодня мы помним, что происходит, когда крик о помощи звучит, а те, у кого есть власть, игнорируют этот призыв, — отметил во время выступления на форуме вице-президент США Майк Пенс. — Мы должны быть готовы противостоять тем страшным проявлениям зла и применить все усилия, чтобы противодействовать антисемитизму. И должны делать это сообща.

С аналогичным призывом выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

— 75 лет назад еврейский народ вышел живым, хоть и не невредимым, из бездны смерти. Мы не забываем чувство беспомощности, бесконечное страдание, пламя костров и дым. Мы не забываем этих ужасов. Но в то же время мы помним день освобождения, когда в Аушвиц вошла Красная армия, помним самопожертвование стран-союзниц, помним жертвы, принесенные солдатами. Без этого самопожертвования не было бы выживших в этом аду, — отметил Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что Израиль и весь мир извлекли уроки из холокоста, а идеологии ненависти не место в современном мире.

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