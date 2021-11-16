Вспомнили прошлое: в польских городах вновь митингуют антисемиты

Даже среди потрясений, захлестнувших Польшу в последнее время, скандал в городе Калише не остался незамеченным. Там состоялся достаточно крупный антисемитский митинг, несколько сотен участников которого потребовали от польских евреев «убираться в Израиль». Впрочем, антисемитизм, издавна подтачивавший польское общество, вновь поднимает голову по всей стране. Подробности — в материале «Известий».

Антисемитский шабаш

В День национальной независимости Польши, 11 ноября, в Калише состоялся митинг ультраправых активистов. Место было выбрано не случайно: этот город, находящийся к юго-западу от Варшавы, в свое время первым в Польше предоставил евреям хартию свобод. Акт о правах Калиша был обнародован в 1264 году. Этот документ, утвержденный князем Болеславом Благочестивым, предоставлял евреям право заниматься торговой и финансовой деятельностью, а также оговаривал наказания для распространителей антисемитских наветов и для осквернителей еврейских кладбищ. Тем не менее столетия спустя большинство евреев Калиша погибли во время холокоста, а в июле 1946-го, уже после освобождения, поляки пригрозили уцелевшим погромом. Это вынудило большинство калишских евреев уехать: в конце 1940-х годов их осталось в городе не более сотни.

Во время митинга известный в стране актер и оппозиционер Войцех Ольшанский облил бензином и поджег книгу с Актом о правах Калиша. Раздавались призывы к убийству евреев. Ультраправый активист Петр Рыбак назвал местных евреев сбродом, говорящим на польском языке. Рыбак пообещал «преследовать и выдворить этот сброд в Израиль». Участники также скандировали: «Нет Полину, да — Польше!» («Полин» — это название Польши на иврите; так же называется главный еврейский музей в Варшаве).

Вспомнили прошлое Президент Польши Анджей Дуда Фото: Global Look Press/CTK Photo/Ondrej Deml

Кадры из Калиша вызвали потрясение. Последний раз подобное можно было видеть в этой стране в 1946-м, когда состоялся печально известный погром в Кельце. Польские власти спешно приступили к «стирке фрака». Президент страны Анджей Дуда осудил акцию и заявил, что «варварство, которое допустила группа хулиганов из Калиша, противоречит ценностям, на которые опирается Польша . А принимая во внимание ситуацию на границе и пропагандистские акции против Польши, это и вовсе акт предательства».

Стоит, однако, отметить, что местные власти и правоохранительные органы вмешиваться в шабаш антисемитов не захотели, объяснив это «страхом насилия». Рыбака и Ольшанского оштрафовали пока лишь за нецензурную брань в публичном месте. Впрочем, в полиции заверили, что изучают видеоролики и фото, сделанные в ходе митинга, и уже опознали не менее 67 его участников. «От этих фотографий мурашки по коже», — заявила координатор Евросоюза по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбейн. Проживающий в Калише историк Мацей Бальхович признался, что сожжение декларации вызвало в нем чувство «стыда, омерзения и грусти» и напомнило уничтожение книг, практиковавшееся в нацистской Германии.

Директор польской правозащитной ассоциации «Больше никогда» (Nigdy Więcej) Рафаэль Панковски дал интервью еврейскому еженедельнику Algemeiner. «Они кричали: смерть, смерть, смерть евреям! За последние четверть века я не видел ничего подобного, это напоминало Хрустальную ночь», — поделился Панковски. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал от правительства Польши жесткого наказания для лиц, участвовавших в митинге.

Возмутительное нападение

Количество антисемитских инцидентов в Польше в последнее время нарастает. Так, 5 октября сотрудники государственного музей Аушвиц-Биркенау, созданного на месте концлагеря Освенцим, обнаружили на стенах бараков надписи на английском и немецком языках — некоторые из них носили открыто антисемитский характер. По мнению музейной администрации, это «возмутительное нападение на символ одной из величайших трагедий в истории человечества». Глава израильского МИДа Яир Лапид заявил: «Антисемитские граффити, нанесенные на стены Аушвиц-Биркенау, являются шокирующим проявлением антисемитизма в том месте, которое символизирует сущность человеческого зла и жестокости. От имени государства Израиль я осуждаю этот преступный акт и призываю местные власти как можно скорее найти виновных и наказать их по всей строгости закона».

Несколькими месяцами ранее, в августе этого года, МИД Израиля принял решение отозвать своего поверенного в делах из Польши — из-за принятого там закона, лишающего жертв холокоста и их потомков права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию. «Польский закон, который, по сути, блокирует возвращение еврейской собственности или компенсацию за нее пережившим холокост и их потомкам, является ужасной несправедливостью и позором. Это совершенно немыслимый шаг», — заявили в израильском МИДе. При этом, в Израиле напоминают, что поляки и сами активно участвовали в холокосте, причем убийства евреев в Польше продолжались даже после изгнания оттуда нацистов.

Вспомнили прошлое Фото: Global Look Press/ ZUMA Press/Omar Marques

На начало сентября 1939 года в Польше проживали 3,3 млн евреев. Во время войны погибло 2,8 млн из них. К слову, сейчас в Польше насчитывается не более 7500 представителей этого народа . Конечно, основное количество жертв — на совести немецких нацистов. Но определенную помощь в деле проведения геноцида оказали немцам и местные «добровольцы». По подсчетам американского историка Яна Томаша Гросса, всего поляки могли убить не менее 200 тыс. евреев. Польская исследовательница Алина Скибиньска настаивает на том, что цифру Гросса нужно снизить примерно раз в десять. Впрочем, она вынуждена признать, что установить точное число евреев, погибших от рук поляков, вряд ли получится.

В начале 2018 года в Польше приняли закон, по которому было запрещено обвинять граждан в пособничестве холокосту под страхом лишения свободы на срок до трех лет. Закон, принятый по инициативе правящей правоконсервативной партии «Право и справедливость», порядком испортил и без того непростые отношения Польши с Израилем и вызвал суровую критику со стороны международного сообщества. Под общим давлением Варшаве пришлось отменить скандальный акт через пять месяцев после его принятия. Спору нет: действительно многие поляки старались спасти евреев. По разным оценкам, в этой деятельности участвовали в той или иной мере не менее 350 тыс. поляков, причем 5 тыс. были за это казнены. Более 6 тыс. поляков признаны за спасение евреев праведниками мира. Но у медали была и другая сторона.

Ревизия истории

Неудивительно, что израильтяне сочли оскорблением польский закон, который ограничивает права уцелевших в холокосте на реституцию отнятого у них имущества, ведь, согласно принятым поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения о праве собственности на имущество оспорить его в Польше отныне уже невозможно. «Этот аморальный закон нанесет большой ущерб отношениям между нашими государствами. Мы со всей серьезностью относимся к попытке предотвратить возвращение законным владельцам собственности, украденной у евреев нацистами и их пособниками в период холокоста в странах Европы. Никакой закон не изменит историю, и этот позорный акт не сотрет ужас холокоста и память о нем», — отмечает Яир Лапид.

Вскоре после истории в Калише польские СМИ сообщили о новом скандале. Историк Славомир Полешак потерял работу в люблинском филиале государственного Института национальной памяти. Причиной потери работы стал излишний интерес, проявленный Полешаком к биографии «про́клятого солдата» Юзефа Франчака. «Проклятыми солдатами» в Польше называют членов вооруженного антисоветского подполья, считающихся сейчас в стране национальными героями. Франчак во время Второй мировой войны вступил в Союз вооруженной борьбы (эта военизированная структура, созданная правительством Польши в изгнании, в 1942 году была реорганизована в Армию Крайову). После окончания войны Франчак долгое время скрывался в лесах уже Польской Народной Республики, периодически нападая на сотрудников милиции, и был застрелен только в 1963 году.

Вспомнили прошлое Юзеф Франчак Фото: commons.wikimedia.org/Архив Института национальной памяти

Недавно главный редактор польского портала ohistorie.eu Славомир Полешак нашел в архивах неизвестные факты о «герое сопротивления». Так, в феврале 1943 года Франчак встретил на одной из ферм Люблинского повята группу польских партизан. Узнав, что их отряд состоит из евреев, он достал пистолет и открыл по ним огонь. Погибли два партизана. Статью об этом Славомир Полешак опубликовал в научном журнале «Уничтожение евреев. Исследования и материалы». После этого он получил уведомление о расторжении трудового договора с люблинским филиалом Института национальной памяти, где проработал почти 21 год. Полешак прямо связал свое увольнение с темой Франчака. По этому поводу в редакционном заявлении ohistorie.eu говорится: «Мы считаем, что действия президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого в отношении Славомира Полешака носят характер политической чистки и как таковые неприемлемы».

Похожий случай имел место в начале нынешнего года. Тогда окружной суд в Варшаве признал справедливость иска, поданного против историков Барбары Энгелькинг и Яна Грабовского. Ранее под их редакцией вышел сборник научных статей под названием «Бесконечная ночь: судьбы евреев в отдельных воеводствах оккупированной Польши». В одном из материалов упоминается Эдвард Малиновский — староста хутора Малиново, который, судя по показаниям свидетельницы, в годы войны помогал нацистам в охоте на евреев. Племянница ныне покойного Малиновского, 81-летняя Филомена Лещиньская, при поддержке Польской антидиффамационной лиги (действующая при содействии государства организация, которая своей основной целью декларирует «прояснение неправдивой информации» о прошлом страны) обратилась в суд.