Страна обетованная: жить в России евреям безопаснее, чем в США

Россия признана более безопасной страной для евреев, нежели США и государства Западной Европы. Это следует из ежегодного доклада Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), с которым ознакомились «Известия». На полях конференции в Тель-Авиве, посвященной борьбе с антисемитизмом, президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор отметил, что второе за полгода нападение на прихожан американских синагог, а также скандальная карикатура в New York Times, высмеивающая израильского лидера Биньямина Нетаньяху, а на деле задевшая всю еврейскую нацию, говорят о том, что в Штатах антисемитизм набирает силу и постепенно становится нормой — как и в 1930-е годы.

Мы живем, под собою не чуя страны

Как отметил Вячеслав Моше Кантор, в 2018 году ситуация с антисемитизмом в мире достигла критического уровня — на почве расовой ненависти за год было совершено больше всего убийств евреев (13 случаев) за последние 10 лет. При этом убийство 11 прихожан синагоги «Древо жизни» в Питтсбурге в октябре прошлого года в статистике значится как один случай. Наибольший рост нетерпимости к евреям показывают страны, ранее считавшиеся наиболее безопасными, — Франция, Германия, Италия, Бельгия, США.

В Соединенных Штатах количество нападений на евреев достигло пика — 101 случай с применением физического насилия за год. Это больше, чем во всех странах материковой Европы вместе взятых. На втором месте Великобритания — 66 случаев. В России — четыре случая за год. Из них два связаны с инцидентами на чемпионате мира по футболу — тогда фанаты марокканской и тунисской сборных атаковали израильских болельщиков за демонстрацию флага Израиля.

В докладе ЕЕК подчеркивается, что страны Восточной Европы, в том числе РФ, в целом оказались более толерантны по отношению к местным евреям. Как пояснил «Известиям» профессор Еврейского университета Иерусалима, эксперт по странам бывшего СССР Шмуэль Барнай, обстановка с безопасностью национальных и религиозных меньшинств в РФ сейчас намного лучше, чем в некоторых странах Запада.

— К востоку от немецкой границы и до самого Владивостока ситуация, к большому удивлению, намного лучше, нежели в США или Франции. Я сказал «к удивлению», поскольку учитываю исторический бэкграунд — ранее по этим территориям проходила черта оседлости, были погромы и т.д. Да, в этих государствах есть антисемитизм, имеют место инциденты, но в отличие от США или стран Западной Европы в России не зарегистрировано ни одного крупного нападения на еврея или убийства, — подчеркнул эксперт. — Расстрелы в синагогах в Питтсбурге, Сан-Диего, нападения на кошерный ресторан в Берлине — это массовые расправы, антисемитизм в законченной форме. В России в этом плане евреям жить намного безопаснее.

По словам директора Центра Кантора по противодействию антисемитизму Дины Порат, не во всей Восточной Европе спокойно. Такие действия Украины, как восхваление Романа Шухевича и Степана Бандеры, пособников нацистов, ответственных за убийства еврейского населения в годы Второй мировой войны, вызывают широкий протест в Израиле и среди еврейской общины во всем мире. Тем не менее на Западе складывается куда более тревожная ситуация, отметила эксперт.

— Американские и европейские евреи ради личной безопасности стали реже, а некоторые и вовсе перестали носить кипу или звезду Давида, — сообщила Дина Порат. — Евреи всё чаще признаются, что больше не чувствуют свои страны безопасными. Они теряют чувство родины и всё чаще задумываются о миграции в Израиль.

«Юденфрай» как повод для гордости

Среди европейских стран в печальном рейтинге лидируют Франция и Италия, где рост антиеврейских настроений за прошлый год составил 74 и 60% соответственно.

Наибольший резонанс вызвало убийство в марте прошлого года в Париже 85-летней Мирей Кнолль — еврейки, пережившей холокост (в 1942 году ей чудом удалось укрыться от облавы в ходе операции «Вель д’Ив» — тогда французские власти согнали 13 тыс. евреев на парижский Велодром, а после депортировали в концлагеря Франции и Польши). Убийцы хладнокровно нанесли ей 11 ножевых ранений и подожгли дом. Мотивируя свой поступок, один из преступников, 27-летний выходец из Алжира, признал: он убил женщину только потому, что она еврейка.

В соседней Германии рост антиеврейских настроений составил 10%, но по общему количеству антисемитских проявлений страна лидирует в ЕС — 1646 случаев за один год. Увеличилось количество угроз со стороны неонацистов, которые перешли от ненавистнической риторики в интернете к реальным действиям — в прошлом году на фоне беспорядков в Хемнице группа радикалов напала на местный кошерный ресторан, разбив витрину и угрожая посетителям.

Примечателен случай с жителями Бабенхаузена — небольшого городка на западе Германии. Жители настолько гордились статусом «юденфрай» — «свободный от евреев», — полученным еще в 1942 году, что в 1997-м вынудили единственную еврейскую семью Мерин покинуть город. Вскоре дом, где жили евреи, сожгли. С 1997 года Бабенхаузен вновь стал де-факто носить статус «юденфрай».

Говоря о том, почему в странах Европы возрождается антисемитизм, стоит обратить внимание на мигрантов, уверена профессор Тель-Авивского университета, арабист Эстер Вебман. По ее мнению, существует определенная корреляция между притоком беженцев из мусульманских стран и ростом антисемитизма в ЕС. Однако говорить, что проблема вызвана исключительно миграционным кризисом, нельзя.

— Несмотря на то что определенный процент преступлений действительно совершили выходцы из мусульманских стран, причем не только беженцы первой волны, но и уже обосновавшиеся мигранты второго и третьего поколений, среди коренных европейцев также растет нетерпимость к евреям и Израилю, — полагает эксперт.

Тем не менее миграция определенно сказалась на общей обстановке, этого нельзя отрицать. Эстер Вебман вспомнила печальный случай в Ганновере в 2010 году. На летнем фестивале мультикультурализма, где планировалось выступление детских коллективов из афганской, турецкой, арабской и других общин, организатор Хайо Арндс вышел на сцену, чтобы объявить следующее выступление танцевального коллектива «Хаверим» из еврейской общины. И тут дети из первых рядов начали скандировать: «Евреи прочь», а также бросать на сцену камни. Танцевальный коллектив срочно пришлось эвакуировать в безопасное место.

— Пугает именно то, что антисемитизм прививают с детства, учат детей ненавидеть, хотя они еще и в школу-то не ходят, — с тревогой констатировала профессор.

А ведь аналогичная ситуация в Европе уже случалась в 30-е годы прошлого века, и европейские страны хорошо помнят, чем это закончилось. Или не очень хорошо.