В Берлине оскорбили и избили еврея в кипе

Трое неизвестных в берлинском районе Шёнеберг набросилась на 41-летнего мужчину, ударив его кулаком в лицо и выкрикивая антисемитские оскорбления. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняется в материале, пострадавшим оказался берлинский верующий еврей, на голове которого была надета кипа. Один из незнакомцев ударил его по лицу, после чего мужчина упал на витрину магазина. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что это не единственный случай проявления агрессии по отношению к евреям в германской столице. Ранее, в пятницу днем, 26-летняя девушка засняла на мобильный телефон, как группа молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги на площади Гельмгольцплац, расположенной в районе Пренцлауэр-Берг.

Кадры были переданы в правоохранительные органы, где на видеозаписи был опознан 16-летний подросток. Полиция занимается расследованием обоих инцидентов.

Ранее, 14 мая, управление СК по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела о реабилитации нацизма в социальной сети. В марте прошлого года пользователь интернета опубликовал видео на латышском языке, в котором содержалась пропаганда фашизма и искажение исторических фактов о Великой Отечественной войне.