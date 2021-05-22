Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Госдуме прокомментировали условия Украины для поставок воды в Крым
Экономика
Орешкин спрогнозировал срок восстановления рынка труда в России
Культура
Манижа поделилась эмоциями перед финалом «Евровидения»
Спорт
Российский пловец Рылов победил на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы
Спорт
Главный тренер сборной России оценил победу над Британией на ЧМ по хоккею
Наука
«Роскосмос» назвал сумму реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Происшествия
Один человек погиб при столкновении четырех автомобилей в Пензе
Мир
В России оценили возможности космических аппаратов США Х-37

В Берлине оскорбили и избили еврея в кипе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое неизвестных в берлинском районе Шёнеберг набросилась на 41-летнего мужчину, ударив его кулаком в лицо и выкрикивая антисемитские оскорбления. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на правоохранительные органы.

Без срока давности: нацисты и их пособники не уйдут от ответственности
Почему важно признание факта геноцида советского народа

Как уточняется в материале, пострадавшим оказался берлинский верующий еврей, на голове которого была надета кипа. Один из незнакомцев ударил его по лицу, после чего мужчина упал на витрину магазина. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что это не единственный случай проявления агрессии по отношению к евреям в германской столице. Ранее, в пятницу днем, 26-летняя девушка засняла на мобильный телефон, как группа молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги на площади Гельмгольцплац, расположенной в районе Пренцлауэр-Берг.

Кадры были переданы в правоохранительные органы, где на видеозаписи был опознан 16-летний подросток. Полиция занимается расследованием обоих инцидентов.

Ранее, 14 мая, управление СК по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела о реабилитации нацизма в социальной сети. В марте прошлого года пользователь интернета опубликовал видео на латышском языке, в котором содержалась пропаганда фашизма и искажение исторических фактов о Великой Отечественной войне.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021