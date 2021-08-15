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Израиль отозвал из Польши поверенного в делах страны

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Поверенный в делах Израиля в Варшаве в субботу, 14 августа, получил предписание от МИД страны немедленно вернуться домой для «бессрочных консультаций». Причиной отзыва стало подписание польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство, ограничивающих права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства еврейского государства Яир Лапид.

По словам министра, в субботу Польша уже не первый раз утвердила «антисемитский и аморальный закон».

«Сегодня вечером я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций», — отметил Лапид.

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Кроме того, добавил глава израильского МИД, новому послу Израиля в Польше, рекомендовано продлить отпуск и не ехать пока в Варшаву.

Лапид указал на то, что Польша превратилась «в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества». В настоящее время, пояснил министр, Израиль ведет координационные переговоры с американцами о том, как реагировать на утверждение закона и добавил, что «молчать в такой ситуации нельзя».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписание поправок, назвав такое решение «постыдным» и «позорным презрением к памяти о Холокосте».

Ранее в субботу в канцелярии президента Польши Анджея Дуды сообщили, что глава государства утвердил поправки в административный кодекс страны, принятые в августе сеймом Польши, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Указанный закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

Однако сам польский лидер отрицает, что обновленный закон направлен на ущемление имущественных прав евреев. Дуда заметил, что никогда не оставался равнодушным к вопросам Холокоста. Он назвал Польшу «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев» и заметил, что страна не позволит «инструментализировать» массовое уничтожение в угоду современной политике в чьих-то целях. Президент заметил, что польские евреи стали одной из самых многочисленных еврейских групп, погибших в результате Холокоста.

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