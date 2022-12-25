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Большинство немцев выступили против поставки танков Киеву

Опрос в Германии показал, что большинство немцев выступают против поставок танков на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Большинство жителей Германии не поддерживают требования о военной помощи Украине в виде танков немецкого производства. Это следует из результатов опроса аналитической компании YouGov, проведенного с 16 по 21 декабря по заказу агентства DPA.

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Так, против поставки немецких танков Leopard 2 на Украину высказались 45% респондентов, 33% поддерживают эту инициативу, а 22 % воздержались от ответа.

Причем меньше всего поддержки данная инициатива находит среди избирателей оппозиционных партий, отмечают авторы исследования.

Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sddeutsche Zeitung заявил, что власти страны не намерены менять подходы к военной помощи Украине и не планируют поставлять танки Киеву, по крайней мере до тех пор, пока такие поставки не начнут другие страны НАТО.

Шольц указал, что отсутствие поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и Североатлантического альянса.

До этого, 23 декабря, издание Le Journal du Dimanche опубликовало данные опроса Французского института изучения общественного мнения (IFOP). Согласно результатам исследования, только 30% французов поддерживают оказание военной помощи Украине. Остальные 70% считают необходимым искать выход из конфликта путем мирных переговоров.

Москва в свою очередь неоднократно осуждала поставки вооружения Киеву. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что поставки Западом вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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