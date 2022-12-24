Большинство французов высказались за мирные переговоры по Украине

Большинство жителей Франции выступают против дальнейшей поддержки Киева и надеются на завершение конфликта на Украине мирным путем. Это следует из данных опроса Французского института изучения общественного мнения (IFOP), опубликованных 23 декабря на сайте издания Le Journal du Dimanche.

Согласно результатам исследования, только 30% французов поддерживают оказание военной помощи Украине, чтобы «страна могла одержать военную победу над Россией». Остальные 70% считают необходимым искать выход из конфликта через переговоры. Примечательно, что в прошлом опросе IFOP от 13 декабря отправку оружия Киеву поддержали 58% респондентов, против выступили 27% и еще 15% воздержались.

Опрос также показывает заметное снижение уровня обеспокоенности французов ситуацией на Украине. Если в марте текущего года этот показатель составлял 92%, то сейчас уже 83%.

Что касается прогнозов о сроках завершения конфликта, то, по мнению 33% опрошенных, это произойдет в 2024 году или позже. При этом 21% респондентов считают, что он завершится до 2024 года.

Ранее, 20 декабря, стали известны итоги опроса проведенного центром Szazadveg во всех 27 государствах Евросоюза (ЕС). Большинство граждан объединения выступили за то, чтобы принудить Россию и Украину к переговорам. За урегулирование конфликта мирным путем высказались 82% респондентов. Наибольшую поддержку такая позиция получила на Кипре, в Португалии, Греции и Венгрии, которые активнее других выступают против санкционной политики Брюсселя.

В то же время в Польше и странах Балтии считают, что форсировать мирные переговоры не нужно. Такую позицию занимает значительная часть населения — от 30 до 40%.

Между тем, как отмечал 9 декабря президент РФ Владимир Путин, для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

До этого, в конце ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что проведение переговоров с Украиной пока невозможно в связи с позицией Киева.

4 октября официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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