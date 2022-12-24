Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Эксперт предсказала дефицит доступных участков под частные дома
Мир
В МИД РФ предупредили Молдавию об угрозе катастрофы из-за оружия НАТО
Авто
Дептранс рассказал о новых ценах на парковку в Москве с 24 декабря
Общество
В Соцфонде РФ пообещали сохранить сроки начисления пенсий
Общество
МЧС добивалось проведения проверки сгоревшего приюта в Кемерове
Культура
Театр в Милане планирует прервать показ балета с участием Полунина
Спорт
Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ
Происшествия
ВСУ обстреляли село в ЛНР ракетами из РСЗО HIMARS
Интернет
Twitter прекратил продвигать службы психологической помощи
Мир
Эксперт оценил последствия ужесточения наказаний за дезертирство в ВСУ
Происшествия
В ЛНР задержали планировавшего теракты в регионе бывшего боевика «Азова»
Общество
СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово
Сюжет:

Большинство французов высказались за мирные переговоры по Украине

Опрос IFOP показал, что большинство французов выступают за переговоры России и Украины
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство жителей Франции выступают против дальнейшей поддержки Киева и надеются на завершение конфликта на Украине мирным путем. Это следует из данных опроса Французского института изучения общественного мнения (IFOP), опубликованных 23 декабря на сайте издания Le Journal du Dimanche.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

Согласно результатам исследования, только 30% французов поддерживают оказание военной помощи Украине, чтобы «страна могла одержать военную победу над Россией». Остальные 70% считают необходимым искать выход из конфликта через переговоры. Примечательно, что в прошлом опросе IFOP от 13 декабря отправку оружия Киеву поддержали 58% респондентов, против выступили 27% и еще 15% воздержались.

Опрос также показывает заметное снижение уровня обеспокоенности французов ситуацией на Украине. Если в марте текущего года этот показатель составлял 92%, то сейчас уже 83%.

Что касается прогнозов о сроках завершения конфликта, то, по мнению 33% опрошенных, это произойдет в 2024 году или позже. При этом 21% респондентов считают, что он завершится до 2024 года.

Ранее, 20 декабря, стали известны итоги опроса проведенного центром Szazadveg во всех 27 государствах Евросоюза (ЕС). Большинство граждан объединения выступили за то, чтобы принудить Россию и Украину к переговорам. За урегулирование конфликта мирным путем высказались 82% респондентов. Наибольшую поддержку такая позиция получила на Кипре, в Португалии, Греции и Венгрии, которые активнее других выступают против санкционной политики Брюсселя.

В то же время в Польше и странах Балтии считают, что форсировать мирные переговоры не нужно. Такую позицию занимает значительная часть населения — от 30 до 40%.

Между тем, как отмечал 9 декабря президент РФ Владимир Путин, для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

До этого, в конце ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что проведение переговоров с Украиной пока невозможно в связи с позицией Киева.

4 октября официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022