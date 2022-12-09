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Путин указал на необходимость договариваться участникам урегулирования на Украине

Путин: всем участникам процесса урегулирования на Украине придется согласиться с реалиями
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин 9 декабря отметил, что участникам процесса урегулирования на Украине придется согласиться с реалиями.

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«Процесс урегулирования в целом — да, он, наверное, будет непростым и потребует определенного времени. Так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕАЭС.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией поможет «доделать всю работу до конца» и не размениваться на «ненужные компромиссы».

8 ноября Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что у украинской стороны семь пятниц на неделе: то они ведут переговоры, то они отказываются от диалога. По его словам, Киеву не хватает политической воли. Кроме того, 6 декабря Песков также сообщил, что условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской специальной военной операции (СВО).

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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