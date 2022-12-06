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В Кремле назвали достижение целей СВО условием для переговоров с Украиной

Песков: условием начала переговоров с Украиной является достижение целей СВО
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской специальной военной операции (СВО). Такое заявление 6 декабря сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Должны быть достигнуты цели специальной военной операции. Россия должна и достигнет поставленных целей», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос об условиях переговоров.

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Также он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине должен закончится дипломатией.

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться. Но что касается перспектив переговоров, мы их не видим в настоящий момент», — добавил Песков.

Ранее, 2 декабря, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

10 ноября бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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