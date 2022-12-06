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Блинкен назвал долгосрочный мир целью переговоров по Украине

Блинкен: США хотят, чтобы переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Irmantas Gelunas
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Вашингтон рассчитывает на установление долгосрочного мира на Украине в результате переговоров. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции WSJ CEO Summit.

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«В какой-то момент, скорее всего, это (конфликт на Украине — Ред.) закончится дипломатией, переговорами. Но полагаю, мы должны добиваться справедливого и длительного мира», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что речь идет об устойчивой деэскалации, а не о «фиктивном перемирии».

Накануне американский госсекретарь высказался о возможности конструктивного обсуждения украинского кризиса лишь при условии вовлеченности Москвы.

Вместе с тем, как заявил 2 декабря представитель Белого дома Джон Кирби, в США считают, что президент Украины Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении спецоперации, если тот примет такое решение.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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