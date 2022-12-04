Блинкен назвал условие для переговоров с Россией

Переговоры с Россией возможны в том случае, если Москва заинтересована в конструктивной дипломатии. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 4 декабря.

«Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае и Россия, заинтересованы в существенной дипломатии», — сказал он в эфире телеканала CBS.

Ранее, 1 декабря, президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении спецоперации, если тот примет такое решение. При этом, по словам американского лидера, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

Как заявил 2 декабря представитель Белого дома Джон Кирби, в США считают, что украинский президент Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

31 октября Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».