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Медведев назвал отказ Украины от переговоров возможностью идти «до конца»

Медведев: благодаря отказу Зеленского от переговоров Россия доделает всю работу до конца
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией поможет «доделать всю работу до конца» и не размениваться на «ненужные компромиссы». Такое заявление 8 декабря сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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В публикации в своем Telegram-канале он призвал журналистов обратить внимание на публичные отказы Зеленского вести переговоры с Россией.

«Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — указал Медведев.

8 ноября Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что у украинской стороны семь пятниц на неделе: то они ведут переговоры, то они отказываются от диалога.

По его словам, Киеву не хватает политической воли. Кроме того, 6 декабря Песков также сообщил, что условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской специальной военной операции (СВО).

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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