Песков напомнил о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

Проведение переговоров с Украиной на сегодняшний день невозможно в связи с позицией Киева. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас никакие переговоры невозможны, их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать диалога Москвы и Киева.

На уточняющий вопрос, какие условия должна выполнить Украина, чтобы переговоры начались, Песков ответил, что «это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».

Ранее, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

До этого, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Президент России, объявляя 24 февраля о начале спецоперации по защите Донбасса, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого РФ будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года.

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