Большинство граждан стран Евросоюза (ЕС) считают, что украинский конфликт должен быть урегулирован, и Россию с Украиной необходимо принудить к переговорам. Это следует из опубликованных 20 декабря результатов опроса, проведенного центром Szazadveg во всех 27 государствах ЕС.

Так, за то, чтобы заставить Россию и Украину пойти на мирные переговоры, высказались 82% респондентов. Наибольшую поддержку такая позиция получила на Кипре, в Португалии, Греции и Венгрии, которые активнее других выступают против санкционной политики Брюсселя.

В то же время в Польше и странах Балтии считают, что форсировать мирные переговоры не нужно. Такую позиция занимает значительная часть населения — от 30 до 40%.

Опрос также показал, что 68% граждан ЕС обеспокоены ситуацией на Украине, причем половина из них испытывает из-за этого крайнюю обеспокоенность.

Как отмечают исследователи, это связано с тем, что интенсивность боевых действий возрастает, а санкционное бремя Европы увеличивается.

«Несмотря на это, усилия Брюсселя не направлены на то, чтобы усадить заинтересованные стороны за стол переговоров», — заключили эксперты.

В частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 декабря заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, пока российские войска находятся на территории страны.

Между тем, как отмечал 9 декабря президент РФ Владимир Путин, для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

До этого, в конце ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что проведение переговоров с Украиной пока невозможно в связи с позицией Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой. Тогда президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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