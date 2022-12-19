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Великобритания выступила против переговоров по остановке огня на Украине

Британский премьер Сунак счел бессмысленным проведение переговоров о прекращении огня на Украине
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Фото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в ситуации, пока российские войска находятся на территории страны. Об этом говорится в сообщении на сайте главы британского правительства в понедельник, 19 декабря.

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По мнению политика, любой призыв России к прекращению огня лишен смысла, так как станет ложным и будет якобы использоваться Москвой для перегруппировки войск и укрепления позиций.

«До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры», — подчеркнул он в ходе выступления на саммите объединенных экспедиционных сил в Риге.

Во встрече также участвуют лидеры Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Великобритании. Ожидается, что по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

На саммите лидеры обсудят предоставление оружия Киеву, включая средства противовоздушной обороны.

Ранее в понедельник стало известно, что Великобритания поставит Украине еще несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму £250 млн. С февраля британское правительство отправило более 100 тыс. патронов, поставки которых критически важны для Киева.

17 декабря президент Зеленский назвал бессмысленными переговоры с РФ, начать которые его призывают лидеры других стран.

Днем ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что время для проведения переговоров по ситуации на Украине еще не пришло, США продолжат оказывать Киеву военную помощь.

В тот же день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что США и Евросоюз (ЕС) запрещают Киеву вести мирные переговоры с Москвой, поддерживая боевые действия до последнего украинца.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Однако именно Киев вышел из переговорного процесса.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Страны Запада начали активно поддерживать Украину, направляя ей больше вооружения на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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