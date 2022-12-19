Великобритания объявила о поставке вооружений Киеву на £250 млн в 2023 году

Великобритания поставит Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму в £250 млн. Об этом в понедельник, 19 декабря, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В сообщении отмечается, что Соединенное королевство является одним из ведущих европейский поставщик оружия на Украину. С февраля британское правительство отправило более 100 тыс. патронов, поставки которых критически важны для Киева.

«В следующем году Великобритания поставит сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на £250 млн. Контракт обеспечит постоянный поток критически важных артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года», — сказано в сообщении.

Объявление о предоставлении нового пакета военной помощи Украине состоялось перед саммитом Объединенных экспедиционных сил (JEF), который состоится в понедельник в Риге.

На саммите лидеры европейских стран обсудят оборонительные возможности, необходимые украинским силам, включая средства противовоздушной обороны.

Ранее, 17 декабря, Лондон отправил Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone-2. Минобороны страны отметило, что эта помощь сыграет решающую роль в сдерживании продвижения России.

16 декабря стало известно о поручении правительству британского премьер-министра Риши Сунака подготовить отчет об использовании британской военной помощи киевскому режиму. Сунак считает важным оценить то, «что мы вложили и что мы получили на выходе».

До этого, 9 декабря, Сунак пообещал поставку зенитных орудий и ракет для систем противовоздушной обороны на Украину в ближайшие недели. Всего в 2022 году Великобритания выделила £2,3 млрд на помощь Украине, в следующем планирует направить столько же.

Страны Запада начали активно поддерживать Украину, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

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