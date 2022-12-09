Сунак пообещал поставку новой военной помощи на Украину в ближайшие недели

В ближайшие недели Украина получит обещанные Великобританией зенитные орудия и ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 9 декабря говорится в сообщении на сайте канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

«Сверяя информацию по последним поставкам из Великобритании, премьер-министр заявил, что в ближайшие недели прибудет больше зенитных орудий и дополнительных ракет ПВО малой дальности», — приводятся в релизе итоги состоявшегося телефонного разговора между британским премьером и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, лидеры обсудили последние ракетные удары России по территории Украины. Отмечается, что Зеленский и Сунак также договорились провести еще одни телефонные переговоры в ближайшие недели.

27 ноября Великобритания отправила Украине партию ракет Brimstone-2, обладающих лазерным наведением и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии. В британском минобороны посчитали, что ракеты Brimstone-2 могут помочь Киеву остановить продвижение Вооруженных сил России.

Однако решение встретило неоднозначную реакцию среди жителей Великобритании. Некоторых из них возмутило, что поставки Украине оружия дальнего радиуса действия лишь усугубят конфликт и не поспособствуют его разрешению.

До этого, 28 октября, газета The Times сообщила, что Великобритания могла передать Украине около половины от общего количества имеющихся у нее противотанковых ракетных комплексов NLAW. В минобороны указывали, что всего Киеву от западных государств направлено около 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.

Страны Запада начали активно поддерживать Украину, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

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