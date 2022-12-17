В Британии рассказали о намерении Сунака провести аудит помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил правительству оценить ход конфликта на Украине и подготовить отчет об использовании британской военной помощи киевскому режиму. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в британском правительстве.

Однако этот запрос вызвал тревогу в правительстве Соединенного Королевства, так как такая мера может замедлить поставки оружия Киеву в «ключевой фазе конфликта».

«Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили на выходе», — отметил источник.

По его мнению, премьер-министр проявляет излишнюю осторожность в вооружении Украины, что может привести к сокращению военной помощи Киеву.

Ранее, 9 декабря, Сунак пообещал поставку зенитных орудий и ракет для систем противовоздушной обороны на Украину в ближайшие недели. Он также рассказал, что военная помощь Украине в 2022 году обошлась в £2,3 млрд ($2,74 млрд).

27 ноября Великобритания отправила Украине партию ракет Brimstone-2, обладающих лазерным наведением и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии. В британском минобороны посчитали, что ракеты Brimstone-2 могут помочь Киеву остановить продвижение Вооруженных сил России.

Страны Запада начали активно поддерживать Украину, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи, западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

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