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Великобритания выделила £2,3 млрд на помощь Украине в 2022 году
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Великобритания выделила £2,3 млрд на помощь Украине в 2022 году

Премьер-министр Сунак: в 2022 году Британия оказала Украине военную помощь на £2,3 млрд
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrey Nekrasov
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Великобритания предоставила военную помощь Украине на сумму £2,3 млрд в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак в субботу, 19 ноября, во время поездки в Киев.

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Как передает Bloomberg, в следующем году Британия намерена выделить примерно такое же финансирование. Сунак заверил украинского президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке.

Как передает ABC News, Лондон выделяет Киеву новый пакет военной помощи, который оценивается в £50 млн. Он включает в себя 125 зенитных орудий, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками и дополняет еще одну очередную оружейную поставку в 1000 зенитных ракет, о которой было объявлено ранее в этом месяце.

О встрече Зеленского и Сунака в Киеве стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. Отмечалось, что стороны обсудили вопросы взаимных интересов стран и глобальной безопасности.

В этот же день читатели британской газеты Daily Mail назвали встречу Риши Сунака с Владимиром Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», направленную на кражу денег налогоплательщиков. Многие комментаторы также отметили, что поддержка Украины плохо сказывается на экономике Великобритании, где растут налоги и цены на электричество.

14 ноября сообщалось, что Великобритания анонсировала выделение первого транша в $5,8 млн в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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