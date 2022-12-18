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Минобороны Британии заявило о поставке на Украину высокоточных ракет

Минобороны Великобритании: Лондон отправил Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone-2
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Фото: commons.wikimedia.org/Duch.seb
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Лондон отправил Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone-2, написало министерство обороны Великобритании в своем официальном аккаунте в Twitter в субботу, 17 декабря.

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Сообщается, что поставки осуществляются в рамках принятого ранее пакета помощи Украине.

«Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России», — сказано в публикации.

Кроме того, к записи прикреплена видеозапись погрузки ракет в самолет.

Лондон выделяет Киеву новый пакет военной помощи, который оценивается в £50 млн. Он включает в себя 125 зенитных орудий, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками и дополняет еще одну очередную оружейную поставку в 1000 зенитных ракет, о которой было объявлено ранее в этом месяце.

Всего в 2022 году Великобритания выделила £2,3 млрд на помощь Украине, в следующем планирует направить столько же.

16 декабря стало известно о поручении правительству британского премьер-министра Риши Сунака подготовить отчет об использовании британской военной помощи киевскому режиму. Сунак считает важным оценить то, «что мы вложили и что мы получили на выходе».

До этого, 9 декабря, Сунак пообещал поставку зенитных орудий и ракет для систем противовоздушной обороны на Украину в ближайшие недели.

27 ноября Великобритания отправила Украине партию ракет Brimstone-2, обладающих лазерным наведением и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии. В британском минобороны посчитали, что ракеты Brimstone-2 могут помочь Киеву остановить продвижение Вооруженных сил России.

Страны Запада начали активно поддерживать Украину, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

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