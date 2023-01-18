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СМИ узнали о просьбе к Финляндии присоединиться к поставкам Leopard на Украину

СМИ узнали, что Финляндию склоняют к поставкам танков Leopard на Украину
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Страны объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF) склоняют Финляндию к поставкам танков Leopard Украине. Об этом 18 января сообщила газета Iltalehti.

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Согласно источникам в сфере внешней политики и безопасности, Финляндия выразила желание принять участие в формировании бронетанковой бригады в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Инициаторами ее создания являются Великобритания и Польша. Ожидается, что 19 января министр обороны королевства Бен Уоллес посетит военную базу в Эстонии и сообщит дополнительную информацию о поставках бронетехники на Украину.

С Уоллесом встретятся представители остальных стран JEF (Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия), а также Германии и Франции.

От Финляндии ждут, что она предоставит Украине несколько танков Leopard и примет участие в организации технического обслуживания бригады, которое будет происходить либо полностью на территории Украины, либо частично в Польше.

Несколько источников сообщили, что Финляндия передаст танки Leopard, однако официальное решение еще не принято.

Ранее 18 января генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение консультаций между странами Североатлантического альянса об отправке танков на Украину. Он также заявил, что Киеву необходимо больше систем противовоздушной обороны, запчастей для техники и боеприпасов.

Также 18 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине танки Leopard только в том случае, если это же сделают другие страны.

Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о поставках Украине немецких танков Leopard. Немецкий лидер пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Тогда же британская газета The Guardian написала, что в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление. Как отметило издание, началом активизации западной военной помощи можно считать анонсированную поставку 14 британских танков Challenger 2.

До этого, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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