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СМИ узнали об отказе США поставлять Украине танки Abrams из-за затрат на обслуживание

Источник Sky News Arabia: США не будут поставлять Украине танки Abrams из-за затрат на обслуживание
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Menelik Collins
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США не намерены поставлять танки Abrams на Украину из-за высоких затрат на их обслуживание. Об этом 19 января сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне.

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«Вашингтон отказывается предоставлять Украине Abrams по причине стоимости [технического] обслуживания и [затрат на] эксплуатацию», — передает телеканал.

Собеседник Sky News Arabia также указал на то, что организация тренировочного процесса украинских военных займет внушительное время и они не успеют научиться пользоваться танками Abrams до наступления весны. Как отметил источник, позиция властей ФРГ, которые связывают передачу Украине танков Leopard-2 с поставками Abrams для ВСУ, является несбалансированной. Он также добавил, что не видит ни одной причины, почему Берлин не мог бы передать Киеву свои основные боевые танки (ОБТ).

Ранее в этот день немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2 уже в 2023 году. Отмечается, что компания также готова передать отремонтированные британские танки Challenger 1 для нужд украинской армии.

До этого, 18 января, немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине свои танки Abrams. В издании пояснили, что Германия всегда была против поддержки Украины в одиночку. В США же, по версии газеты, настаивают на том, чтобы немецкая сторона не только разрешила другим странам передать Leopard 2 Украине, но и сама сделала так же.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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