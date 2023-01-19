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Немецкие СМИ заявили о готовности концерна передать Украине свыше 100 танков

Handelsblatt: немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине более 100 танков в 2023 году
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2 уже в 2023 году. Кроме того, производство может предоставить отремонтированные британские танки Challenger 1, сообщает 19 января издание Handelsblatt.

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«Немецкая военная промышленность готовится поставить на Украину танки. Помимо Leopard 2 отремонтировать и передать Киеву могут также Leopard 1 и британскую модель Challenger 1», — ссылается издание на источник в оборонной индустрии.

Handelsblatt утверждает, что такая инициатива принадлежит концерну Rheinmetall и должна помочь избежать передачи танков из состава бундесвера.

17 января канцлер ФРГ Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать втягиванию НАТО в конфликт.

Однако 18 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине свои танки Abrams.

В издании пояснили, что Германия всегда была против поддержки Украины в одиночку. В США же, по версии газеты, настаивают на том, чтобы немецкая сторона не только разрешила другим странам передать Leopard 2 Украине, но и сама сделала так же.

16 января глава минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство Германии дать разрешение западным странам на поставку танков Leopard Украине. 10 января издание Politico также сообщило, что Франция и Польша тоже пытаются повлиять на Германию в этом вопросе.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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