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Боррель объяснил отсутствие решения о поставках танков на Украину

Боррель: решение о поставке танков Украине не было принято из-за позиции ФРГ
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Политическое решение о поставке Киеву танков до сих не было принято в основном из-за позиции ФРГ. Об этом 22 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нужно принять риск по снабжению Украины необходимым вооружением. Риск был всегда, именно из-за этого риска не хотели передавать истребители», — сказал он в интервью испанской газете El Diario.

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При этом дискуссии о поставках боевых самолетов исчерпаны, а вместо них направляются зенитные орудия.

«Мы провели исследование, чтобы увидеть, какой была общая помощь Украине, и речь идет об около €50 млрд <...>. И мы предоставили Украине военную помощь: €3,5 млрд из Европейского фонда и более €7,5 млрд — вклад государств», — указал Боррель.

Он добавил, что критика из-за того, что Запад больше внимания уделяет поставкам оружия, а не дипломатии, необоснованна.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн не было принято решение о поставках немецких танков Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что немцы не должны больше направлять оружие против русских.

При этом газета The New York Times написала, что отсутствие решения канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок Киеву танков Leopard 2 разочаровало официальные лица США.

В свою очередь немецкая газета Die Zeit написала, что в руководстве ФРГ возникли разногласия относительно поставок танков Украине и депутаты потребовали от Шольца дать четкий ответ на вопрос о военной поддержке Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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