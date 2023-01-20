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В бундестаге выступили против передачи Украине германских танков

Депутат бундестага Котре о возможной передаче Киеву германских танков: немцы не должны больше направлять оружие против русских
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Фото: Global Look Press/dpa/Moritz Frankenberg
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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре 20 января в беседе с «Известиями» выразил беспокойство по поводу возможного положительного решения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса по передаче танков Leopard 2 Украине.

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В пятницу на авиабазе Рамштайн ВВС США в Германии проходит встреча министров обороны западных стран, на которой обсуждается вопрос поставок военной техники на Украину.

«Я с беспокойством слежу за переговорами на базе Рамштайн. То, что мы переживаем в последнее время, — это разжигание войны со стороны НАТО, Европы. Сейчас обсуждаются поставки тяжелого вооружения — танков Leopard 2. И я боюсь, что это решение будет все-таки сейчас принято», — сказал депутат.

Котре отметил, что поначалу у немецкого канцлера Олафа Шольца была «более сдержанная позиция», но со временем он начал «отступать».

«У Шольца вначале была более сдержанная позиция. И это было, конечно, правильно, потому что мы, немцы, не должны вновь ошибаться и направлять оружие против русских. Но мы видим, что эта сдержанная позиция отступает из-за внутриполитического давления и давления со стороны США и других членов НАТО, которые так воинствуют», — сказал он.

Депутат заявил, что не ждет ничего хорошего от встречи на авиабазе Рамштайн.

«Ведь сейчас в Нидерландах даже обсуждаются поставки истребителей. Так что мы наблюдаем, как спираль раскручивается. И это очень опасное развитие событий для Европы, особенно для Германии», — сказал он.

Котре отметил, что Германия должна «оставаться в стороне», но при этом «вникать в позиции обеих сторон».

«Наконец, мирные переговоры — это то, чего я желаю. Всё остальное просто контрпродуктивно», — заключил политик.

Ранее в этот день Писториус сообщил, что участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

18 января выяснилось, что ФРГ готова предоставить Украине танки Leopard 2 при условии передачи США Вооруженным силам Украины танков Abrams. Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. США, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

При этом 17 января Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине танков. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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