Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Мир
Власти Дубно на Украине признались в неспособности снести советский танк
Общество
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили досрочно
Мир
Глава МИД Габона умер от сердечного приступа
Мир
Макрон заявил о планах Франции укрепить силы ядерного сдерживания
Мир
В Би-би-си заявили о нехватке средств на содержание всемирной службы
Мир
Боррель рассказал о €10 млрд суммарной помощи от стран ЕС Украине
Мир
Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией
Мир
Япония начнет обучение украинских саперов на своей территории с 22 января
Мир
Глава минобороны Германии заявил об отсутствии решения по танкам Leopard 2 для Киева
Спорт
Фигуристка Константинова объявила о завершении спортивной карьеры
Общество
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений на ЗАЭС
Сюжет:

Глава минобороны Германии заявил об отсутствии решения по танкам Leopard 2 для Киева

Участники встречи на базе в Рамштайне не смогли принять решение о передаче Украине танков Leopard
0
Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Об этом 20 января заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву
Есть ли у стран блока вооружения, способные переломить ситуацию, и как подобные решения влияют на перспективы переговорного процесса

«Мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard будет принято и каким оно будет», — заявил он в эфире телеканала Phoenix.

Писториус отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся. Он заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

При этом глава минобороны заявил, что отправка на Украину средств противовоздушной обороны (ПВО) остается приоритетной задачей.

«Германия не ослабит усилий по поддержке Украины. Помощь Запада должна быть ориентирована на конкретные потребности Киева. Приоритетом номер один является противовоздушная оборона», — отметил Писториус.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ проходит встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Ранее в этот день газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Чехия и Словакия поддерживают инициативу Польши и готовы передать немецкие танки Leopard 2 Украине. Речь идет о 30 боевых машинах, которые страны должны были бы получить в рамках «кругового обмена».

18 января выяснилось, что ФРГ готова предоставить Украине танки Leopard 2 при условии передачи США Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams. Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

Днем ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023