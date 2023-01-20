Глава минобороны Германии заявил об отсутствии решения по танкам Leopard 2 для Киева

Участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Об этом 20 января заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard будет принято и каким оно будет», — заявил он в эфире телеканала Phoenix.

Писториус отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся. Он заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

При этом глава минобороны заявил, что отправка на Украину средств противовоздушной обороны (ПВО) остается приоритетной задачей.

«Германия не ослабит усилий по поддержке Украины. Помощь Запада должна быть ориентирована на конкретные потребности Киева. Приоритетом номер один является противовоздушная оборона», — отметил Писториус.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ проходит встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Ранее в этот день газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Чехия и Словакия поддерживают инициативу Польши и готовы передать немецкие танки Leopard 2 Украине. Речь идет о 30 боевых машинах, которые страны должны были бы получить в рамках «кругового обмена».

18 января выяснилось, что ФРГ готова предоставить Украине танки Leopard 2 при условии передачи США Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams. Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

Днем ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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