Чехия и Словакия заявили о готовности передать немецкие танки Leopard 2 Украине

Чехия и Словакия поддерживают инициативу Польши и готовы передать немецкие танки Leopard 2 Украине, написала 20 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В публикации отмечается, что речь идет о 30 боевых машинах, которые Чехия и Словакия должны были бы получить в рамках «кругового обмена». Он подразумевает поставки танков из стран Европы, кроме Германии, на Украину. Замену этих танков ФРГ впоследствии осуществляет, используя свою материально-техническую базу.

Первые такие танки немецкого производства поступили в распоряжение Чехии и Словакии в декабре 2022 года, ими стали прошедшие техобслуживание и уже использовавшиеся ранее боевые единицы типа Leopard 2A4, уточняет газета.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Днем ранее стало известно, что Польша отправит Украине зенитные автоматы С-60, гаубицы KRAB и рота танков Leopard 2 с 1 тыс. единиц боекомплекта. Кроме нее, еще 10 европейских стран согласовали пакет военной помощи Украине по итогам встречи их представителей в Эстонии.

18 января выяснилось, что ФРГ готова предоставить Украине танки Leopard 2 при условии передачи США Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams. Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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