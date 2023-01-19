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Страны Европы согласовали пакет помощи Украине с танками и тяжелой артиллерией

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Одиннадцать стран Европы согласовали пакет военной помощи Украине по итогам встречи их представителей в Эстонии. Об этом 19 января сообщило агентство Reuters.

Они договорились передать Киеву основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы и боевые машины пехоты (БМП).

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В частности, Эстония согласилась передать гаубицы FH-70 и D-30, противотанковые гранатометы М2, тысячи 155-мм артиллерийских боеприпасов, а также обеспечить подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Латвия, в свою очередь, передаст десятки переносных зенитных комплексов FIM-92 Stinger, два вертолета Ми-17, десятки пулеметов, беспилотные летательные аппараты, а также будет тренировать 2 тыс. украинских солдат в качестве нового пакета мер по поддержке Украины.

Со стороны Польши будут переданы зенитные автоматы С-60, гаубицы KRAB и рота танков Leopard 2 с 1 тыс. единиц боекомплекта.

Кроме них в формировании пакета приняли участие Великобритания, Литва, Дания, Чехия, Германия, Нидерланды, Словакия и Испания.

Ранее в этот день сообщалось, что Великобритания направит на Украину 600 ракет Brimstone дальностью 60 км.

Кроме того, стало известно, что Эстония выделит €113 млн военной помощи Киеву. Премьер-министр страны Кая Каллас предложила другим странам также заглянуть в свои запасы и увеличить темпы промышленного производства для поддержки Киева.

Накануне телеканал CNN сообщил, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который, однако, не будут включены танки. Отказ от поставок Abrams происходит на фоне сообщений о передаче Киеву аналогичной техники странами Европы. По мнению телеканала, Вашингтон в связи с этим начинает проводить более осторожную политику, чем его союзники.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина, указал Песков, страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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