Эстония выделит военную помощь Украине в размере €113 млн

Правительство Эстонии выделит €113 млн для военной помощи Украине. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас заявила на своей странице в Twitter.

«В пакет войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы», — написала глава кабмина.

Каллас отметила, что эстонская сторона передаст именно то, что хотел киевский режим. Премьер предложила другим странам также заглянуть в свои запасы и увеличить темпы промышленного производства для поддержки Киева, сообщает телеканал «360».

По словам Каллас, общий объем эстонской военной помощи Украине соответствует более 1% ВВП страны, передает RT.

При этом эстонские власти направили заявку на получение денег из Европейского фонда мира, чтобы возместить траты на Украину, сообщается на сайте aif.ru.

18 января телеканал CNN сообщил, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который, однако, не будут включены танки. Отказ от поставок Abrams происходит на фоне сообщений о передаче Киеву аналогичной техники странами Европы. По мнению телеканала, Вашингтон в связи с этим начинает проводить более острожную политику, чем его союзники.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина, указал Песков, страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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