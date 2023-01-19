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Великобритания отправит Украине 600 ракет Brimstone

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Фото: Wikipedia.org
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Великобритания направит 600 ракет Brimstone на Украину. Об этом 19 января заявил министр обороны королевства Бен Уоллес.

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«Я могу заявить, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя», — приводит его слова агентство Reuters.

Уоллес заявил об этом во время посещения военной базы Тапа в Эстонии.

Ранее, 19 декабря, стало известно, что Вооруженные силы Украины опробовали в действии ракеты Marlet на базе британского переносного зенитного ракетного комплекса Starstreak. Отмечалось, что это вооружение позволяет выстроить противовоздушную оборону.

До этого, 17 декабря, Лондон отправил Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone-2, обладающих лазерным наведением и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии. Минобороны страны отметило, что эта помощь сыграет решающую роль в сдерживании продвижения России.

Также 27 ноября Великобритания отправила Украине партию ракет Brimstone-2. В британском минобороны посчитали, что это вооружение поможет Киеву остановить продвижение Вооруженных сил России.

22 ноября редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям», что ракеты Brimstone-2, которые Великобритания поставила на Украину, очень дорогие и ждать их в больших количествах на фронте не стоит. Производитель ракеты рекомендует использовать их попарно. Дальность последней модификации составляет до 60 км.

РФ неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято российской стороной 24 февраля из-за обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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