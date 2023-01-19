В Литве заверили в передаче сотен танков Украине по итогам встречи в Рамштайне

Участники встречи на авиабазе Рамштайн объявят 20 января о передаче Украине сотен танков Leopard 2. Об этом 19 января заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 на Украину завтра на совещании на авиабазе Рамштайн. Общее количество бронетехники будет исчисляться сотнями», — приводит его слова агентство Reuters.

Накануне издание Politico сообщило, что США объявят о новом пакете помощи Украине после заседания созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву. В него планируют включить несколько американских боевых бронированных машин Stryker и запускаемые с земли бомбы малого диаметра дальностью до 160 км, однако в нем не будет танков Abrams.

Также 18 января генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что между странами НАТО ведутся консультации по поводу отправки танков на Украину. Кроме этого, он заявил, что Киеву необходимо больше систем противовоздушной обороны, запчасти для техники и боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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