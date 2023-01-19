Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия заблокировала транш военной помощи для Украины на €500 млн
Общество
Журналисты МИЦ «Известия» получили награды Минобороны и Росгвардии
Мир
Депутаты бундестага отказались голосовать по поставкам Киеву танков
Мир
На Украине назвали США лучшим другом из-за количества финансовой помощи
Экономика
В России начался выпуск отечественных мониторов под маркой «Бештау»
Мир
«Кафе Москва» в Берлине временно переименуют в «Кафе Киев»
Мир
Более миллиона французов участвовали в протестах против пенсионной реформы
Мир
Будапешт призвал Киев прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатье
Мир
Врач в Италии получила пожизненный срок за «лечение» рака ультразвуком
Мир
В Литве заверили в передаче сотен танков Украине по итогам встречи в Рамштайне
Общество
Прощание с режиссером Николаем Досталем состоится 22 января в Москве
Мир
Шольцу напомнили о горящих немецких танках на Украине в 1943 году
Сюжет:

В Литве заверили в передаче сотен танков Украине по итогам встречи в Рамштайне

0
Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники встречи на авиабазе Рамштайн объявят 20 января о передаче Украине сотен танков Leopard 2. Об этом 19 января заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Запад поставил на свою войну против России очень многое»
Лавров подвел итоги деятельности российской дипломатии в 2022 году

«Несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 на Украину завтра на совещании на авиабазе Рамштайн. Общее количество бронетехники будет исчисляться сотнями», — приводит его слова агентство Reuters.

Накануне издание Politico сообщило, что США объявят о новом пакете помощи Украине после заседания созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву. В него планируют включить несколько американских боевых бронированных машин Stryker и запускаемые с земли бомбы малого диаметра дальностью до 160 км, однако в нем не будет танков Abrams.

Также 18 января генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что между странами НАТО ведутся консультации по поводу отправки танков на Украину. Кроме этого, он заявил, что Киеву необходимо больше систем противовоздушной обороны, запчасти для техники и боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023