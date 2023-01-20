Саммит на базе Рамштайн в Германии. Главное

На авиабазе Рамштайн ВВС США в Германии 20 января проходит встреча министров обороны западных стран, на которой обсуждается вопрос поставок военной техники на Украину. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже оценил контекст встречи как эскалацию ситуации и отметил вовлеченность стран НАТО в конфликт. Какие решения обсуждаются в ходе встречи и какие последствия они несут для Украины и России — читайте в материале «Известий».

Что обсуждали участники саммита на базе Рамштайн

В ходе встречи по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к лидерам западных стран с просьбой предоставить Киеву новую партию военной техники.

В ответ глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. По мнению руководителя военного ведомства, в конфликте наступает переломный момент.

Саммит на базе Рамштайн — реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя саммит, выразил обеспокоенность растущей напряженностью в контексте конфликта.

«Видим приверженность драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, мы в этом уверены. Это приводит к тому, что конфликт деградирует и напряженность идет по восходящей спирали», — сказал представитель Кремля.

Он также указал на факты косвенной, а иногда и прямой вовлеченности стран Североатлантического альянса в конфликт. При этом заявления, прозвучавшие на встрече, позволяют судить о росте этой вовлеченности, уточнил Песков.

Он призвал Запад прекратить конфронтацию с Россией и признать допущенные ошибки.

«Нужно прислушаться к озабоченности России и внутренне отмотать пленку на конец прошлого года, даже позапрошлого, когда Россия предлагала обсуждать за столом переговоров и когда Россия была абсолютно отвергнута. Нужно раскаяться в абсолютном цинизме за последние восемь лет, когда была игра в наперстки, когда ФРГ, Франция играли в наперстки с Минскими договоренностями. Вот сейчас расплачиваются», — напомнил пресс-секретарь главы государства.

Поставки военной техники на Украину — последствия для России

По словам Пескова, принятое Пентагоном решение будет иметь пагубные последствия для Украины и ее граждан.

«Последствия будут со знаком минус. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, добавят проблем для Украины и украинского народа», — предрек представитель Кремля.

В то же время на решимость России выполнить поставленные в рамках спецоперации задачи военная помощь Украине никак не повлияет, подчеркнул Песков.

«Специалисты отдают себе отчет в проблемах, которыми сопровождаются поставки. Танки нуждаются в обслуживании и ремонте. Проблем Украине добавит, но ничего не изменит в продвижении России к достижению своих целей», — добавил он.

При этом накануне пресс-секретарь президента отмечал, что в случае поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, конфликт выйдет на новый качественный уровень, что создает угрозу для общеевропейской и глобальной безопасности.

Поставки военной техники на Украину — разногласия стран Запада

Одним из наиболее острых вопросов на повестке западных стран является отправка немецких танков Leopard 2 на Украину. Многие страны НАТО выразили готовность поставить Киеву эти боевые машины, однако на то требуется официальное разрешение Берлина.

Тем не менее, руководство Германии не спешит давать согласие. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что у страны есть собственная история. Политик заявил, что поставки Leopard 2 возможны лишь при условии, что США сперва направят Украине собственные танки Abrams. В Пентагоне не раз отмечали нежелание отправлять их на Украину, поскольку их содержание затратно. На встрече глав Минобороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса консенсуса по этому вопросу достичь так и не удалось.

Позиция Берлина вызвала разногласия в рядах Североатлантического альянса. На фоне дискуссий советник президента Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat предрек раскол в рядах НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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