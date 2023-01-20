Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше предрекли раскол НАТО из-за спора о поставках танков Украине
Политика
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Никополь в Днепропетровской области
Туризм
Первые группы китайских туристов могут прибыть в Россию в феврале-марте
Мир
Чехия и Словакия заявили о готовности передать немецкие танки Leopard 2 Украине
Спорт
Первый тренер Проворова вступился за хоккеиста после скандала с ЛГБТ-акцией
Мир
Макрон заявил об увеличении военного бюджета Франции до €400 млрд
Мир
Грета Тунберг провела экологическую акцию протеста в Давосе
Общество
В Запорожской области заявили об активизации боев по всей линии фронта в регионе
Мир
В Одесской области сквер Пушкина переименовали в Литературный
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харьковской и Одесской областях
Мир
В корпорации Alphabet сообщили о намерении уволить 12 тыс. сотрудников
Сюжет:

Саммит на базе Рамштайн в Германии. Главное

Песков: Последствия поставок оружия Украине будут для нее со знаком минус
0
Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На авиабазе Рамштайн ВВС США в Германии 20 января проходит встреча министров обороны западных стран, на которой обсуждается вопрос поставок военной техники на Украину. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже оценил контекст встречи как эскалацию ситуации и отметил вовлеченность стран НАТО в конфликт. Какие решения обсуждаются в ходе встречи и какие последствия они несут для Украины и России — читайте в материале «Известий».

Что обсуждали участники саммита на базе Рамштайн

В ходе встречи по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к лидерам западных стран с просьбой предоставить Киеву новую партию военной техники.

В ответ глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. По мнению руководителя военного ведомства, в конфликте наступает переломный момент.

Саммит на базе Рамштайн — реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя саммит, выразил обеспокоенность растущей напряженностью в контексте конфликта.

«Видим приверженность драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, мы в этом уверены. Это приводит к тому, что конфликт деградирует и напряженность идет по восходящей спирали», — сказал представитель Кремля.

Он также указал на факты косвенной, а иногда и прямой вовлеченности стран Североатлантического альянса в конфликт. При этом заявления, прозвучавшие на встрече, позволяют судить о росте этой вовлеченности, уточнил Песков.

Он призвал Запад прекратить конфронтацию с Россией и признать допущенные ошибки.

«Нужно прислушаться к озабоченности России и внутренне отмотать пленку на конец прошлого года, даже позапрошлого, когда Россия предлагала обсуждать за столом переговоров и когда Россия была абсолютно отвергнута. Нужно раскаяться в абсолютном цинизме за последние восемь лет, когда была игра в наперстки, когда ФРГ, Франция играли в наперстки с Минскими договоренностями. Вот сейчас расплачиваются», — напомнил пресс-секретарь главы государства.

Поставки военной техники на Украину — последствия для России

По словам Пескова, принятое Пентагоном решение будет иметь пагубные последствия для Украины и ее граждан.

НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву
Есть ли у стран блока вооружения, способные переломить ситуацию, и как подобные решения влияют на перспективы переговорного процесса

«Последствия будут со знаком минус. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, добавят проблем для Украины и украинского народа», — предрек представитель Кремля.

В то же время на решимость России выполнить поставленные в рамках спецоперации задачи военная помощь Украине никак не повлияет, подчеркнул Песков.

«Специалисты отдают себе отчет в проблемах, которыми сопровождаются поставки. Танки нуждаются в обслуживании и ремонте. Проблем Украине добавит, но ничего не изменит в продвижении России к достижению своих целей», — добавил он.

При этом накануне пресс-секретарь президента отмечал, что в случае поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, конфликт выйдет на новый качественный уровень, что создает угрозу для общеевропейской и глобальной безопасности.

Поставки военной техники на Украину — разногласия стран Запада

Одним из наиболее острых вопросов на повестке западных стран является отправка немецких танков Leopard 2 на Украину. Многие страны НАТО выразили готовность поставить Киеву эти боевые машины, однако на то требуется официальное разрешение Берлина.

Тем не менее, руководство Германии не спешит давать согласие. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что у страны есть собственная история. Политик заявил, что поставки Leopard 2 возможны лишь при условии, что США сперва направят Украине собственные танки Abrams. В Пентагоне не раз отмечали нежелание отправлять их на Украину, поскольку их содержание затратно. На встрече глав Минобороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса консенсуса по этому вопросу достичь так и не удалось.

Позиция Берлина вызвала разногласия в рядах Североатлантического альянса. На фоне дискуссий советник президента Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat предрек раскол в рядах НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023