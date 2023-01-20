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В Германии отметили сложность поставок танков на Украину в связи с историей ФРГ

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Берлину сложно отправить танки на Украину из-за истории Германии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Германия неохотно реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2, так как у страны есть собственная история. Об этом заявил 20 января вице-канцлер Германии и министр экономики страны Роберт Хабек.

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Хабек отметил, Берлин совершенно однозначно не может начать подобный процесс самостоятельно, поэтому будет ждать подобных решений от лидера антироссийской коалиции — США.

«Если Америка решит, что они поставят на Украину боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент», — заявил Хабек в эфире Bloomberg TV.

Ранее в пятницу стало известно, что группа стран Европейского союза (ЕС) хочет создать коалицию, чтобы надавить на Германию в вопросе поставки танков на Украину. По данным газеты Politico, коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне Украины.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

19 января телеканал CNN сообщил, что Вашингтон и Берлин по-прежнему не могут согласовать вопрос о передаче Украине танков. Отмечается, что в ходе встречи министра обороны США Ллойда Остина с немецким коллегой, новым министром обороны ФРГ Борисом Писториусом не удалось достигнуть какого-либо прогресса.

18 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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