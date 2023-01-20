СМИ узнали о создании коалиции для давления на ФРГ по отправке танков Киеву

Группа стран Европейского союза (ЕС) хочет создать коалицию, чтобы надавить на Германию в вопросе поставки танков на Украину. Об этом сообщила в пятницу, 20 января, газета Politico.

«Группа европейских стран работает над созданием коалиции, чтобы оказать давление на Берлин, чтобы он позволил им отправить свои танки немецкого производства на Украину, поскольку нарастает разочарование из-за того, что Берлин настаивает на том, чтобы США первыми передали свои танки».

Авторы материала отмечает, что коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне Украины.

«Этот шаг является частью новой многосторонней кампании США и западных союзников, направленной на то, чтобы убедить руководство Германии изменить свое мнение по вопросу о танках», — говорится в материале.

Авторы статьи указывают на то, что двенадцать стран НАТО эксплуатируют танки Leopard 2, и многие из них заявили, что хотят передать их Украине в «преддверии ожидаемого весеннего наступления». Но по экспертным правилам им необходимо разрешение Германии, прежде чем они смогут передать боевые машины Киеву.

В заявлении, подписанном девятью союзниками по НАТО и опубликованном 19 января, говорится, что Польша готова предоставить роту танков Leopard 2 с 1 тыс. единиц боеприпасов. В ожидании этого будет создана более широкая коалиция доноров танков Leopard 2, добавляет СМИ.

Группа может получить широкую поддержку. Представители министерства обороны двух из 12 европейских стран, эксплуатирующих танки, заявили изданию, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако накануне телеканал CNN сообщил, что Вашингтон и Берлин по-прежнему не могут согласовать вопрос о передаче Украине танков. Отмечается, что в ходе встречи министра обороны США Ллойда Остина с немецким коллегой Борисом Писториусом не удалось достигнуть какого-либо прогресса.

18 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.