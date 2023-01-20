CNN узнал об отказе ФРГ пойти навстречу США в вопросе поставок танков

Вашингтон и Берлин по-прежнему не могут согласовать вопрос о передаче Украине танков. Об этом в четверг, 19 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Отмечается, что в ходе встречи министра обороны США Ллойда Остина с немецким коллегой Борисом Писториусом не удалось достигнуть какого-либо прогресса. При этом перед началом переговоров глава Пентагона был уверен, что сможет добиться своего.

Следующее обсуждение поставок состоится в пятницу, и прогнозы по этому поводу разнятся. Так, один из американских чиновников раскритиковал позицию ФРГ, которая допускает передачу Украине танков Leopard при условии, что США предоставят свои Abrams.

«Как будто [немецкие представители] думают, что они (танки — Ред.) одинаковы, а это не так. Не похоже, что они понимают разницу», — пояснил он.

В то же время некоторые считают, что Вашингтон мог бы сделать первый шаг и удовлетворить требования партнеров.

«[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц хочет идти в ногу с США. <...> Штатам следует выделить несколько танков, если это повлияет на Германию. Такова роль лидера», — отметил конгрессмен Сет Моултон.

В этот же день разногласия между странами по поводу военной поддержки Киева прокомментировал американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган. Он привел слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что его страна находится в гонке со временем, и международные партнеры «должны без колебаний» предоставить вооружение.

Ранее, 19 января, сообщалось, что бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине боевых танков Leopard 2. Оппозиционные партии — «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые» не стали поддерживать предложение о голосовании.

Тогда же телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что США не намерены поставлять танки Abrams на Украину из-за высоких затрат на их обслуживание.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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