Бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине боевых танков Leopard 2, следует из сообщения, опубликованного в четверг, 19 января, на сайте парламента.

Провести голосование предлагал оппозиционный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз). Оппозиционные партии — Альтернатива для Германии (АдГ) и левые — не поддержали предложение. Отмечается, что внутри правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые и Свободная демократическая партия (СвДП) также нет соглашения по поводу поставок боевые танков Киеву.

«После жарких дебатов бундестаг передал его в комитет по внешним делам для дальнейшего обсуждения», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать втягиванию НАТО в конфликт.

При этом на следующий день немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине свои танки Abrams.

В издании пояснили, что Германия всегда была против поддержки Украины в одиночку. В США же, по версии газеты, настаивают на том, чтобы немецкая сторона не только разрешила другим странам передать Leopard 2 Украине, но и сама сделала так же.

Крмоме того, 19 января издание Handelsblatt написало, что немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2 уже в 2023 году. Кроме того, производство может предоставить отремонтированные британские танки Challenger 1.

Ожидается, что 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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