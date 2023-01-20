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The Time узнала о споре глав минобороны США и ФРГ из-за танков для ВСУ

The Time: министры обороны США и ФРГ Остин и Писториус поспорили из-за поставок танков ВСУ
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Фото: Global Look Press/Sgt. Kaden Pitt
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Поставки танков Украине вызвали споры между министром обороны США Ллойдом Остином и новым министром обороны Германии Борисом Писториусом. Об этом 19 января пишет американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган в статье для издания The Time.

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Отмечается, что на прошедшей ранее в этот день встрече главы минобороны двух стран не сошлись во мнении насчет танков Leopard и Abrams. Остин утверждал, что Берлин должен согласится на передачу немецких Leopard, тогда как Писториус позицию американского коллеги не поддержал.

«Берлин в частном порядке настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но администрация Байдена говорит, что пока не планирует этого делать. «Спор из-за танков — это очередная ссора из-за поддержки Украины Западом», — говорится в статье.

В то же время, добавляет автор, пока союзники торгуются, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна находится в гонке со временем, и международные партнеры «должны без колебаний» предоставить вооружение.

Также 19 января в прямом эфире телеканала ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил, что для передачи Украине танков Leopard немецкого производства необходимо получить одобрение Берлина. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава может направить в Киев танки Leopard из собственного арсенала, не дожидаясь разрешения.

Тем временем бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине боевых танков Leopard 2. Оппозиционные партии — «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые» не стали поддерживать предложение о голосовании.

Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Германия готова поставить танки Leopard 2 Украине при условии того, что США передадут украинской армии танки Abrams. В пятницу, 20 января, состоится заседание контактной группы по Украине, в котором от Германии примет участие новый министр обороны Борис Писториус (СДПГ), напомнили в материале.

Между тем 19 января телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что США не намерены поставлять танки Abrams на Украину из-за высоких затрат на их обслуживание.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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