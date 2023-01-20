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Министр обороны ФРГ предостерег от поставок танков ВСУ без разрешения

Министр обороны ФРГ Писториус предостерег от поставок танков Leopard ВСУ без разрешения
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Фото: Global Look Press/Armin Weigel
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус в четверг, 19 января, напомнил, что для передаче Украине танков Leopard немецкого производства необходимо получить одобрение Берлина.

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Выступая в прямом эфире телеканала ZDF, глава МО отметил, что Германия не получала запросов на снятие экспортных ограничений.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава может направить в Киев танки из Leopard из собственного арсенала, не дожидаясь разрешения. По мнению Писториуса, такой шаг будет выглядеть «не особенно дружественно» по отношению к другим членам Североатлантического альянса.

Накануне польский премьер заявил, что передача Украине танков Leopard возможна, если другие государства присоединятся к инициативе. Он также призвал ФРГ не уклоняться от поставок Киеву оружия, указав на то, что Германии является крупнейшей страной в Евросоюзе (ЕС).

Ранее, 17 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать втягиванию НАТО в конфликт.

Накануне глава минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал немецкое правительство дать разрешение западным странам на поставку танков Leopard Украине.

10 января издание Politico также сообщило, что Франция и Польша тоже пытаются повлиять на Германию в этом вопросе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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