Глава Пентагона указал на «переломный момент» в украинском конфликте

Конфликт на территории Украины достиг «переломного момента», поэтому нельзя замедляться с оказанием поддержки Киеву. Об этом 20 января заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины, которая прошла на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Это переломный момент <…> Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — отметил он.

Ранее в этот день вице-канцлер Германии и министр экономики страны Роберт Хабек заявил о том, что ФРГ неохотно реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2, так как у страны есть собственная история. Он подчеркнул, что Берлин совершенно однозначно не может начать подобный процесс самостоятельно, поэтому будет ждать подобных решений от лидера антироссийской коалиции — США.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ проходит встреча министров обороны стран Запада. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

До этого, 18 января, немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».