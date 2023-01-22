Реклама
Прямой эфир
Мир
В РПЦ назвали репрессиями дело против наместника Киево-Печерской лавры
Мир
Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США
Мир
NYT написала о страхе во Франции после публикации романа о Путине
Экономика
Инвестсоветник предрек укрепление рубля на фоне падения доллара
Мир
Во Франции назвали «позорным маскарадом» просьбу Зеленского о танках
Мир
В США заявили о серьезных разногласиях Украины и Запада из-за танков
Мир
В США назвали поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой
Мир
Полиция Перу задержала более 200 протестующих в Лиме при разгоне их лагеря
Армия
Артиллерист РФ предсказал неизбежный провал ВСУ под Кременной
Мир
CNN сообщил о шести новых секретных документах в доме Джо Байдена
Мир
Посол ЮАР заявил о высокой популярности Путина в стране
Мир
Глава минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца
Сюжет:

Die Zeit узнала о скандале в бундестаге из-за поставок танков Украине

Die Zeit: нерешительность Шольца привела к внутренним разборкам в бундестаге
0
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков Киеву. Об этом 21 января пишет немецкая газета Die Zeit.

По информации журналистов, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать четкие заявления о военной поддержке Киева со стороны Берлина. В частности, ответить на вопрос о поставках танков Leopard 2.

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
В очередной пакет для Украины не вошла тяжелая бронетехника

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отметил, что в вопросе поставок боевых машин Киеву необходимо проявить здравомыслие.

По словам Мютцениха, те, кто сегодня призывает поставлять танки, завтра будут требовать предоставить самолеты или отправить войска.

На этой неделе немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники писала, что Германия готова поставить танки Leopard 2 Украине при условии того, что США передадут Вооруженным силам Украины танки Abrams.

При этом 20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн не было принято решения о поставках танков, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Обозреватель газеты The New York Times Кассандра Виноград написала, что вопрос о поставке танков стал источником разногласий между Украиной и коллективным Западом.

Вместе с тем 21 января немецкий журнал Der Spigel написал, что ФРГ готова поставить Украине 19 старых танков Leopard 2, которые используются немецкими военными на учениях для имитации врага.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023