В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков Киеву. Об этом 21 января пишет немецкая газета Die Zeit.

По информации журналистов, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать четкие заявления о военной поддержке Киева со стороны Берлина. В частности, ответить на вопрос о поставках танков Leopard 2.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отметил, что в вопросе поставок боевых машин Киеву необходимо проявить здравомыслие.

По словам Мютцениха, те, кто сегодня призывает поставлять танки, завтра будут требовать предоставить самолеты или отправить войска.

На этой неделе немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники писала, что Германия готова поставить танки Leopard 2 Украине при условии того, что США передадут Вооруженным силам Украины танки Abrams.

При этом 20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн не было принято решения о поставках танков, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Обозреватель газеты The New York Times Кассандра Виноград написала, что вопрос о поставке танков стал источником разногласий между Украиной и коллективным Западом.

Вместе с тем 21 января немецкий журнал Der Spigel написал, что ФРГ готова поставить Украине 19 старых танков Leopard 2, которые используются немецкими военными на учениях для имитации врага.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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