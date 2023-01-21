NYT заявила о разочаровавшем США Шольце из-за решения по танкам для Киева

Отсутствие решения канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок Киеву танков Leopard 2 разочаровало официальные лица США. Об этом 21 января написала газета The New York Times.

В статье отмечается, что Вашингтон был явно разочарован переговорами с немецким правительством, прошедшими на этой неделе.

«Германия начала с того, что заявила, что отправит танки Leopard и разрешит это делать другим, если Соединенные Штаты также отправят свой танк М1 Abrams. США отказались, заявив, что такой танк — это пожиратель бензина, потому что в нем используется реактивный двигатель и для его работы требуется такая линия снабжения, что он не будет полезен в условиях Украины», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Шольц не дал окончательного ответа по поводу поставок танков Leopard Киеву, так что решение об этом еще впереди. Однако у Украины очень мало времени, чтобы подготовиться к «потенциально решающему» весеннему наступлению.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент неправильно рассуждать о необходимости поставки на Украину какого-то определенного вооружения. По его словам, на фоне заявлений Берлина Вашингтону нечего объявить о поставках своих танков M1 Abrams.

Тем временем подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive от 21 января заявил, что поставка Украине западных танков Abrams и Leopard не поможет Киеву переломить ход боевых действий и победить Россию. По его мнению, исход конфликта не будет зависеть от того, получит Киев эти танки или нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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