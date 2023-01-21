Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны Белоруссии опубликовало кадры летно-тактических учений с Россией
Общество
В Azur Air объяснили посадку в Узбекистане летевшего в Гоа самолета
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в Сибири и на Дальнем Востоке
Общество
В «Росэнергоатоме» заверили в достаточном резерве кадров для ЗАЭС
Мир
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open
Мир
Блинкен заявил о снижении накала в отношениях Китая и США
Общество
В «Росэнергоатоме» заявили о попытках вербовки сотрудников ЗАЭС
Армия
Рогов сообщил о подавлении позиций ВСУ в Запорожской области
Мир
Минобороны Нидерландов сообщило о планах обучить еще 400 боевиков ВСУ
Мир
Французский политик обвинил США в желании развязать войну в Европе
Мир
CNBC узнал об уходе 80% сотрудников Twitter после покупки компании Маском
Сюжет:

NYT заявила о разочаровавшем США Шольце из-за решения по танкам для Киева

NYT: канцлер ФРГ Олаф Шольц отказом от поставок танков Leopard 2 Украине разочаровал США
0
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отсутствие решения канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок Киеву танков Leopard 2 разочаровало официальные лица США. Об этом 21 января написала газета The New York Times.

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
В очередной пакет для Украины не вошла тяжелая бронетехника

В статье отмечается, что Вашингтон был явно разочарован переговорами с немецким правительством, прошедшими на этой неделе.

«Германия начала с того, что заявила, что отправит танки Leopard и разрешит это делать другим, если Соединенные Штаты также отправят свой танк М1 Abrams. США отказались, заявив, что такой танк — это пожиратель бензина, потому что в нем используется реактивный двигатель и для его работы требуется такая линия снабжения, что он не будет полезен в условиях Украины», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Шольц не дал окончательного ответа по поводу поставок танков Leopard Киеву, так что решение об этом еще впереди. Однако у Украины очень мало времени, чтобы подготовиться к «потенциально решающему» весеннему наступлению.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент неправильно рассуждать о необходимости поставки на Украину какого-то определенного вооружения. По его словам, на фоне заявлений Берлина Вашингтону нечего объявить о поставках своих танков M1 Abrams.

Тем временем подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive от 21 января заявил, что поставка Украине западных танков Abrams и Leopard не поможет Киеву переломить ход боевых действий и победить Россию. По его мнению, исход конфликта не будет зависеть от того, получит Киев эти танки или нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023