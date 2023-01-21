Поставка Украине западных танков Abrams и Leopard не поможет Киеву переломить ход боевых действий и победить Россию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive от 21 января.

По словам Дэвиса, эти танки не являются «чудо-оружием» и их наличие не приведет к крупным успехам на поле боя. Поэтому у Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало шансов вытеснить российские войска из зоны проведения специальной военной операции (СВО) весной.

Он отметил, что «если говорить прямо», то исход конфликта не будет зависеть от того, получит Киев эти танки или нет.

«Как это было и в древние времена, войны ведутся и выигрываются или проигрываются людьми, а не машинами», — подчеркнул отставной подполковник армии США.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент неправильно рассуждать о необходимости поставки на Украину какого-то определенного вооружения. По его словам, на фоне заявлений Берлина Вашингтону нечего объявить о поставках своих танков M1 Abrams.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

Аналогичного мнения придерживается и французский политик Пьер Лелуш, который 20 января заявил, что поставки западного оружия Украине усугубляют конфликт. По его мнению, в Европе только канцлер ФРГ Олаф Шольц всё еще сопротивляется влиянию США, осознавая реальные риски перехода к открытой конфронтации и отказываясь передать Украине танки Leopard 2. При этом Лелуш отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который еще недавно говорил о Франции как о «державе компромисса», теперь полностью попал под влияние американцев.

11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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