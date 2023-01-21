Во Франции заявили о затягивании конфликта на Украине из-за поставок оружия

Поставки западного оружия Украине усугубляют конфликт. Об этом 20 января заявил занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Саркози французский политик Пьер Лелуш в статье для газеты Le Monde.

Лелуш отметил, что озвученный 6 января США план помощи Украине, который предполагает $3 млрд в дополнение к уже выделенным $25 млрд на вооружение, поставки систем ПВО Patriot, бронемашин и в скором времени, вероятно, тяжелых танков, говорит переходе «от помощи Украине в обороне к наступательным действиям».

Он считает, что в Европе только канцлер ФРГ Олаф Шольц всё еще сопротивляется влиянию США, осознавая реальные риски перехода к открытой конфронтации и отказываясь передать Украине танки Leopard 2. В то время как остальные страны Европы всё ближе статусу «соучастника военных действий». Однако на фоне таких рисков отсутствие дебатов по поводу возможного мирного решения конфликта «ошеломляюще», подчеркнул Лелуш.

По его словам, любое мнение, отличное от безусловной поддержки Украины, «автоматически делает его автора виновным в путинизме и предательстве». В связи с этим Лелуш задался вопросом, не пора ли задаться вопросом об окончании боевых действий.

Лелуш напомнил, что Шарль де Голль, при котором Франция в 1966 году вышла из НАТО, «был одержим риском видеть Францию, ядерную державу, втянутой в конфликт», который она не могла контролировать».

«Какого рода стыд перед Атлантикой заставляет нас сегодня заглушить любые дискуссии о рисках эскалации, которыми нельзя пренебрегать? Стоит ли поддерживать Украину, рискуя в любой момент попасть в порочный круг, как в 1914-м, дополнительно рискуя подорвать нашу экономику и общественный порядок?» ― написал Лелуш.

Нужно искать дипломатические решения выхода из украинского конфликта, предоставив гарантии безопасности обеим сторонам, считает политик.

«Очень жаль, что (президент Франции Эммануэль. ― Ред.) Макрон, который не так давно говорил о Франции как о «державе компромисса», кажется, позабыл об этом, полностью подпав под влияние Америки», ― заключил Лелуш.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В то же время Пентагон сообщил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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