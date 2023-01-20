МИД РФ указал на эскалацию в случае наращивания поставок вооружений Украине

Наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв. Об этом 20 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Расцениваем всё это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации», — говорится в ее заявлении на сайте министерства.

По ее словам, территория Украины стала тренировочным полигоном для США и их союзников, которые испытывают там свое оружие. Захарова отметила, что от этой циничной политики страдают мирные жители страны.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В то же время Пентагон сообщил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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