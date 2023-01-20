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В Пентагоне призвали не зацикливаться на теме танков для Украины

Глава Пентагона Остин призвал не зацикливаться на теме предоставления Украине определенных танков
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Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler
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Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что на данный момент неправильно рассуждать о необходимости поставки на Украину какого-то определенного вооружения. Об этом он заявил 20 января.

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«Речь не должна идти лишь о каком-то определенном виде вооружений», — сказал он на пресс-конференции в ФРГ, отвечая на вопрос о позиции Германии, которая на данный момент не разрешает поставки Украине танков Leopard 2.

Остин отметил, что на фоне заявлений Берлина Вашингтону нечего объявить о поставках своих танков M1 Abrams. При этом он напомнил, что западные страны поставляют Киеву другие виды бронетехники.

Резюмируя, глава Пентагона добавил, что Германия, несмотря на свою позицию по танкам, оказывает существенную помощь Украине.

Ранее 20 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что сплоченной коалиции, заинтересованной в обязательных поставках Киеву танков Leopard, не существует.

По его словам, многие участники переговоров на авиабазе Рамштайн ВВС США в Германии, прошедших ранее в этот день, придерживались мнения, что необходимо тщательно взвесить все за и против. В частности, такую позицию заняла и ФРГ.

Кроме того, по словам Писториуса, участники встречи не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он указал, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В пятницу, 20 января, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Писториуса поставить Киеву Leopard 2 без дальнейших дискуссий на этот счет. Он отметил, что Германия не должна прикрываться США в решении вопроса о поставках современных танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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