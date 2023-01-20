Экс-посол Украины потребовал от ФРГ прекратить «танковое кукольное представление»

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал поставить Киеву танки Leopard 2 без дальнейших дискуссий на этот счет. Об этом он заявил 20 января газете Süddeutsche Zeitung.

«Мы призываем нового министра обороны Бориса Писториуса положить конец этому танковому кукольному представлению в Рамштайне сегодня и немедленно начать поставки немецких Leopard 2», — сказал Мельник.

Он отметил, что Германия не должна прикрываться США в решении вопроса о поставках современных танков.

«Еще не поздно продемонстрировать истинное лидерство, чтобы безоговорочно усилить Украину всеми доступными вооружениями бундесвера и оборонной промышленности Германии», — добавил дипломат.

Ранее в этот день Писториус сообщил, что участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ проходит встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Ранее в этот день газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Чехия и Словакия поддерживают инициативу Польши и готовы передать немецкие танки Leopard 2 Украине. Речь идет о 30 боевых машинах, которые страны должны были бы получить в рамках «кругового обмена».

18 января выяснилось, что ФРГ готова предоставить Украине танки Leopard 2 при условии передачи США Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams. Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

Днем ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

На фоне дискуссии о танках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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