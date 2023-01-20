В ФРГ заявили об отсутствии сплоченной коалиции по поставкам Украине танков

Сплоченной коалиции, заинтересованной в обязательных поставках Киеву танков Leopard, не существует. Об этом 20 января заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканалу Die Welt.

По его словам, многие участники переговоров на авиабазе Рамштайн ВВС США в Германии, прошедших 20 января придерживались мнения, что необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». В частности, такую позицию заняла и ФРГ.

Однако Писториус подчеркнул, что решение о передаче Украине танков Leopard может быть принято в ближайшие дни. В связи с этим он поручил проверить их наличие, чтобы быть готовыми к отправке.

В пятницу, 20 января, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Писториуса поставить Киеву Leopard 2 без дальнейших дискуссий на этот счет. Он отметил, что Германия не должна прикрываться США в решении вопроса о поставках современных танков.

В этот же день Писториус сообщил, что участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он указал, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялась встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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