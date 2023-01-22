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Польша заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения ФРГ

Премьер Польши Моравецкий: Варшава найдет способ передать Киеву танки Leopard 2 даже без разрешения Германии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Варшава найдет способ передать Киеву немецкие танки Leopard 2 даже без разрешения Германии. Об этом заявил 22 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Он указал, что если Германия не даст согласия на поставку этих танков, Польша создаст меньшую коалицию государств, готовых поделиться с Украиной не только Leopard 2, но и другой бронетехникой.

«Мы создадим меньшую коалицию государств, готовых пожертвовать Украине часть современных танков. Мы не будет пассивно наблюдать. ‹...› Скажу прямо, Украина и Европа выиграет ‹...› — с Германией или без», — сказал он в интервью Польскому агентству печати (PAP).

Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя.

Накануне сообщалось, что бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию танков Leopard из-за рисков усиления давления союзников в вопросе поставок Украине.

В тот же день министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что вопрос о поставках Киеву танков Leopard 2 обсуждается и «решение будет найдено».

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решения о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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