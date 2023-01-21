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Сюжет:

Италия рассматривает схему поставки систем ПВО Украине с помощью двух стран

Corriere della Sera: Италия может поставить систему Samp/T Словакии, а та — передать Киеву Patriot
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Фото: TASS/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
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Италия изучает возможность передачи Словакии системы противовоздушной обороны (ПВО) Samp/T, которая в свою очередь направит свой комплекс Patriot Украине. Об этом сообщил 21 января министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

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«Это изучаемая операция: Италия доставляет в Словакию батарею Samp/T — сложную систему ПВО, разработанную совместно с французами. Правительство Словакии в свою очередь передает батарею Patriot Германии, где украинские военнослужащие научатся ей пользоваться, прежде чем она попадет на Украину», — цитирует Крозетто итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, для обсуждения этого вопроса на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников. Между тем министр обороны Италии ушел от ответа на вопрос журналистов об отправке Samp/T на Украину.

«Мы собрались здесь, в Рамштайне, чтобы посмотреть, что может сделать каждая страна. Не все могут всё, но вместе они могут многое», — так ответил Крозетто на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Италия направит дополнительную помощь после утверждения шестого указа.

Также министр высказался на счет возможности поставки Украине со стороны Германии танков Leopard. Он указал, что в настоящее время этот вопрос обсуждается и «решение будет найдено».

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн подчеркнул, что конфликт на Украине достиг «переломного момента», поэтому нельзя замедляться с оказанием поддержки стране.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

До этого, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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